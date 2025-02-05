Стало известно, кому больше всего грозит рекордное атмосферное давление в Москве

Рекордное атмосферное давление, которое ожидают в Москве 8 февраля, в первую очередь отразится на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертониках и гипотониках. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, людям из групп риска в этот день не следует перегружать организм спортом или работой, больше отдыхать.