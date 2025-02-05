Стало известно, кому больше всего грозит рекордное атмосферное давление в Москве

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Рекордное атмосферное давление, которое ожидают в Москве 8 февраля, в первую очередь отразится на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертониках и гипотониках. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, людям из групп риска в этот день не следует перегружать организм спортом или работой, больше отдыхать.
«Обычно, когда атмосферное давление высокое, организм сам старается его компенсировать и опустить. У гипертоников и гипотоников ситуация парадоксальная, организм реагирует неправильно: у людей с гипертонической болезнью давление может подняться еще выше, у гипотоников, наоборот, резко упасть», — пояснил врач в беседе с «Москвой 24».Также Кондрахин рассказал, какие физические нагрузки помогут улучшить память и укрепить сон, в том числе людям старше 50 лет. В разговоре с «Вечерней Москвой» кардиолог отметил, что в первую очередь стоит ориентироваться на ту активность, которая приносит удовольствие и будет по силам. Особенно доступной в этом плане он назвал ходьбу.
«Шаги должны быть такими, с которыми справляется любой человек. Ежедневная получасовая прогулка (неважно — днем или перед сном) будет минимальной нагрузкой, которая даст напряжение мышцам и сердечно-сосудистой системе», — поделился терапевт.Читайте также:
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