Врач Толмасова: Пакетированные соки могут навредить репродуктивной системе

Жуковские врачи прооперировали танцовщицу с травмой голеностопа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

27-летняя девушка обратилась в больницу с травмой голеностопа. До этого она обращалась в поликлинику но консервативное лечение ей не помогло.





«Мы выполнили пластику связок голеностопного сустава всего через 3 прокола, пересадив часть собственного сухожилия пациентки. Эти операции достаточно сложные, так как требуют специального оборудования, артроскопических инструментов и дорогостоящей эндовидеостойки. В нашей больнице имеются все возможности для проведения подобного лечения», — поделился врач-травматолог-ортопед Жуковской больницы Артем Луценко.



