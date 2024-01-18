Врач Толмасова: Пакетированные соки могут навредить репродуктивной системе

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«В состав ингредиентов пакетированных соков входят химические вещества, которые используются для поддержания вкуса и одновременно для удаления возможных неприятных запахов, что указывает на применение продуктов низкого качества. Химические вещества также могут обладать генотоксичностью», — пояснила в беседе с Газета.ру Толмасова.
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