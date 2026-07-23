Онкологи Кузбасса рассказали, как вейпы убивают легкие
Так называемая вейповая болезнь EVALI способна развиться всего за несколько дней. Об этом предупредили заведующий отделением торакальной онкологии Кузбасского онкодиспансера, врач высшей категории Александр Миклин и врач-онколог отделения торакальной онкологии, врач высшей категории Владислав Гаркуша.
Основными симптомами EVALI являются кашель, одышка, боль в груди, повышение температуры. При тяжелом течении может появиться дыхательная недостаточность. В этом случае необходима срочная госпитализация, отметили врачи.
Наибольшую опасность представляют жидкости неизвестного происхождения, где содержатся тетрагидроканнабинол и масляные добавки. Именно эти компоненты в составе чаще всего приводят к возникновению EVALI.
«Что касается рака, аэрозоли вейпов содержат вещества, способные повреждать ДНК и поддерживать хроническое воспаление. Современные исследования указывают на вероятный канцерогенный риск, особенно при одновременном курении обычных сигарет и использовании вейпа», — рассказал Гаркуша в разговоре с изданием VSE42.RU.
Так, пока невозможно реально оценить риски возникновения онкологии из-за использования вейпов, поскольку устройства появились относительно недавно. Наблюдений на этот счет пока недостаточно, уточнил Миклин.