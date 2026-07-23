Онкологи Кузбасса рассказали, как вейпы убивают легкие

23 июля 2026, 11:50

Онколог Миклин: вейповая болезнь EVALI способна развиться за несколько дней

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Так называемая вейповая болезнь EVALI способна развиться всего за несколько дней. Об этом предупредили заведующий отделением торакальной онкологии Кузбасского онкодиспансера, врач высшей категории Александр Миклин и врач-онколог отделения торакальной онкологии, врач высшей категории Владислав Гаркуша.





Основными симптомами EVALI являются кашель, одышка, боль в груди, повышение температуры. При тяжелом течении может появиться дыхательная недостаточность. В этом случае необходима срочная госпитализация, отметили врачи.



Наибольшую опасность представляют жидкости неизвестного происхождения, где содержатся тетрагидроканнабинол и масляные добавки. Именно эти компоненты в составе чаще всего приводят к возникновению EVALI.





«Что касается рака, аэрозоли вейпов содержат вещества, способные повреждать ДНК и поддерживать хроническое воспаление. Современные исследования указывают на вероятный канцерогенный риск, особенно при одновременном курении обычных сигарет и использовании вейпа», — рассказал Гаркуша в разговоре с изданием VSE42.RU.