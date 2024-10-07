Онкоскрининг в рамках медицинской акции прошли более 800 жителей Химок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Более 800 жителей городского округа Химки приняли участие в масштабной медицинской акции по диагностике онкологических заболеваний, которая прошла в пресс-центре «Арена Химки», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках акции проводилась маммография и УЗИ молочных желез, флюорография, ЭКГ, лабораторные экспресс-тесты, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие диагностические процедуры. Кроме того, участники акции могли пройти диспансеризацию и получить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции», — говорится в сообщении.Торжественная часть акции включала в себя награждение медработников онкологической службы почётными грамотами. Кроме того, юных гостей мероприятия развлекали аниматоры, также для них организовали мастер-классы и развлекающие игры.
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Лев Каштанов