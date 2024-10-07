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В Подмосковье врачи спасли женщину с дырой в кишечнике

07 октября 2024, 11:41
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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57-ленюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника, спасли врачи Зарайской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в медучреждение с сильной болью в животе, которую она терпела несколько дней. УЗИ показало, что у пациентки острое воспаление брюшной полости — перитонит, причиной которого стало попадание содержимого кишечника в брюшную полость через отверстие в толстой кишке — дивертикула. Это небольшого карман в стенках кишечника, который может воспаляться и приводить к разрыву стенки кишки», — говорится в сообщении.
Состояние женщины при госпитализации было крайне тяжёлым, для её спасения потребовалась экстренная операция.



«В ходе операции мы удалили поврежденные ткани кишечника, восстановили его целостность, очистили и санировали брюшную полость», — рассказал заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение. В дальнейшем ей потребуется ещё одна операция по восстановлению функций ЖКТ.

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#здравоохранение
#медицина
«Уберегает от рака»: Диетолог назвала неожиданную пользу инжира
Диетолог Дианова: в инжире есть соединения, которые дают молодость и уберегают от рака
07 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/Yuriy Pozdnikov

Скоро сезон свежих фруктов подойдет к концу, и тогда на помощь придут сухофрукты, которые тоже не уступают по полезности. Например, инжир, который обладает лечебными свойствами благодаря своему богатому химическому составу. По словам специалистов, в инжире содержатся медь, магний, калий, тиамин, витамины К и В6.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что преимущество этого продукта в том, что он растительный, а значит, в нем большое количество необходимой для нашего организма клетчатки.

Однако, по словам эксперта, следует разделять свежий инжир и сушеный, потому что они обладают разными свойствами.

«Свежий не так сильно концентрирует сахара, его можно 2-3 штучки за раз, чтобы общий вес был примерно не более 150 грамм. Употребление более 3 штук может вызывать сильно послабляющий эффект и диарею. Это особенно полезно для тех, у кого запоры. Одну штуку инжира в сушеном виде можно включать в течение всего года. Там невероятное количество клетчатки — может перекрывать нашу суточную потребность. Но сахаров в нем становится больше, потому что влага ушла», — сказала специалист.

Она, напомнив, что свежий инжир баклажанового цвета, сообщила, что это не просто так: это группа соединений (более 600), которые приносят нашему организму огромную пользу.

«Это гликозиды с разной окраской — они дают нам молодость, уберегают от рака. Поэтому инжир хорош и в сушеном виде, и в свежем», — объяснила диетолог.

По рекомендациям Нурии Диановой, инжир можно использовать как «сладкую точку» в завершении приема пищи или как отдельный перекус, добавив к нему орехи и, например, чай.

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В Подмосковье с начала года родилось более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ
07 октября 2024, 10:46

Более 300 здоровых младенцев появилось на свет в Московской области от родителей с положительным ВИЧ-статусом с начала текущего года, защитить ребёнка помогает специальная терапия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Забота о здоровье мамы и малыша — наша приоритетная задача. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в Московской области родилось более 300 здоровых детей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.
В министерстве отметили, что при планировании беременности обоим родителям следует сдать анализ на ВИЧ. При положительном ВИЧ-статусе матери важнейшей мерой профилактики заражения ребёнка является антиретровирусная терапия во время беременности. Отмечается, что при соблюдении всех медицинских рекомендаций риск передачи ВИЧ от матери ребёнку составляет меньше одного процента.

Подробная информация о диагностике и терапии ВИЧ в Московской области размещена на сайте подмосковного Центра СПИД.

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#подмосковье
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Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»
07 октября 2024, 10:13

В подмосковном приложении «Добродел» доступна услуга по записи на диспансеризацию, об этом жителям региона напомнили в Мингосуправления Московской области.
«Для того, чтобы записаться на медицинскую проверку, надо в приложении выбрать раздел «Услуги», далее — «Запись к врачу» и там подраздел ««Диспансеризация, профосмотр». Затем следует выбрать врача, день и время посещения. Если у нужного специалиста нет открытых дат приёма, можно записаться в лист ожидания», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что для того, чтобы присоединиться к «Доброделу», пользователь должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Скачать приложение можно на портале госуслуг Московской области.

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#московская область
#подмосковье
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Учение нашли способ определить алкоголизм посредством двух вопросов
06 октября 2024, 06:24

Фото: iStock/bhofack2

Ученые из Университета Лестера нашли способ определить степень алкогольной зависимости человека, попросив испытуемого ответить на два вопроса, сообщает UfacityNews.
Первый вопрос: «Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкогольных напитков за раз?» Второй: «Употребляете ли вы алкоголь утром, чтобы успокоить нервы?». Согласно результатам исследования, точность этого теста составляет 87 процентов.

Тестирование необходим, потому что проблематично выявить алкоголизм на ранних стадиях, то есть когда человек еще не социально активен или зависимость еще не отразилась на его внешности.

Чтобы подтвердить наличие заболевания, на первый вопрос нужно ответить «часто» или «регулярно», что указывает на проблемные отношения с алкоголем. Также необходимо ответить «да» на второй вопрос.

Хирург Марк Гадзиян ранее связывал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака. Среди них – рак груди, ротовой полости, глотки, пищевода, печени, гортани, прямой и толстой кишки.

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Назван суперпродукт для здоровья сердца и сосудов
Биолог Созыкин рекомендовал миндаль для здоровья сердечно-сосудистой системы
04 октября 2024, 19:48

Фото: iStock/baibaz

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что миндаль является очень полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом.
«Причина популярности миндаля — суперполезность семян, их традиционно называют орехами для сердечной мышцы человека. Миндаль — источник незаменимых аминокислот, белка, мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов Е, В2, В7, В9, В12 и других, калия, кальция, хрома, марганца, магния, меди, фосфора», — пояснил в беседе с NEWS.ru Созыкин.

По его словам, этот продукт способен даже снизить риски смертности при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее учёные из Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из других научных центров провели исследование и выяснили, что природное соединение ресвератрол, содержащееся в виноградной кожуре и косточках, помогает бороться с последствиями хронического стресса.

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#здоровье
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Вирусолог Лукашев не исключил новую катастрофическую пандемию
04 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что новая катастрофическая пандемия из-за африканских инфекций вполне возможна, однако спрогнозировать её практически невозможно.
«Вероятность совершенно реальная. Не исключено, что пандемия будет и значительно более тяжёлая, чем пандемия COVID-19. Другое дело, что предсказать её совершенно невозможно. То есть мы уверены, что она будет, но она может случиться и через 50, и через 100 лет, а может и через месяц», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Лукашев.

Он объяснил такое состояние вещей тем, что вирусы достаточно изменчивы.

На локальном уровне человека также поджидают опасные вирусы и инфекции. Так, например заразиться тяжёлыми заболеваниями можно и в спортзале. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.

«Такие заболевания, как чесотка и педикулез, передаются контактным путём. Другими самыми распространенными инфекциями кожи в зоне тренажеров являются грибковые (стригущий лишай или микроспория, микозы), вирусные и бактериальные инфекции», — перечислила в беседе с Газета.ру врач.

Она рекомендовала быть осторожными с подголовниками и зоной скамьи, где происходит контакт волос, а также с ручками тренажеров, перекладинами грифов и гантелями, поскольку там обитает большое количество микроорганизмов.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.

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В Подмосковье с начала года заготовили около 60 тонн донорской крови
04 октября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пости 60 тонн крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года, донорами стали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Число доноров в Московской области растёт, в этом году заготовили уже почти 60 тонн крови и её компонентов, а донорами стали более 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч — впервые. При этом большинство доноров сдаёт кровь и ее компоненты безвозмездно», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что донорская кровь необходима для спасения людей, пострадавших в дорожных авариях, онкологическим пациентам, недоношенным детям, а также людям с ожогами и различными травмами.

Вся информация о донорстве крови в Московской области размещена на интернет-портале «Доноры Подмосковья».

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Британские врачи не заметили в сердце пациента опухоль величиной с теннисный мяч
04 октября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Великобритании врачи не заметили в сердце и лёгких пациента опухоль размером 20 сантиметров. Диагностика был осложнена ограничениями на личные приёмы у медиков в период пандемии.
Оливер Филпотт несколько месяцев не мог попасть к врачу из-за действовавших ограничений в связи с пандемией COVID-19, передаёт издание The Sun. Он шесть раз обращался за помощью в медицинский центр Рай в Восточном Суссексе с жалобами на боли в спине, тревожность и постоянную усталость. Из-за карантина врачи не могли принять его в больнице и консультировали удалённо. Все симптомы у 34-летнего пациента медики списывали на стресс и усталость.

Попасть на очный приём к специалисту Оливер сумел только через четыре месяца. Терапевт не посчитала его недомогание серьёзным и посоветовала витамины и дыхательные практики, чтобы справиться со стрессом и расслабить мышцы. Через три дня мужчина умер.

Экспертиза показала, что у Филпотта развилась агрессивная форма рака. Опухоль в сердце и лёгких, которую не заметили врачи, разрослась до размеров небольшого мяча, её диаметр превышал 20 сантиметров. Охваченный чувством вины и горя после смерти сына, отец Оливера Энтони покончил с собой.

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#стресс
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В Орехово-Зуеве спасли мужчину с застрявшей в шее шестисантиметровой щепкой
04 октября 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчину, пострадавшего от отлетевшего в шею и застрявшего между позвонками куска фанеры, спасали врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
49-летний мужчина поступил в больницу с торчащим из шеи осколком фанеры и сильным кровотечением. Травму он получил во время ремонтных работ. Выяснилось, что щепка застряла между первым и вторым позвонками и повредила стенки позвоночной артерии.

«Был большой риск полного повреждения позвоночной артерии с последующим развитием инсульта, поэтому пациента экстренно прооперировали. В ходе операции извлекли инородное тело, ушили артерию и восстановили кровоток», — рассказал нейрохирург сосудистого центра Сардорбек Сабиров.
В настоящее время прооперированный мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
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