В Подмосковье врачи спасли женщину с дырой в кишечнике

Фото: пресс-служба Минздрава МО
57-ленюю пациентку с острым перитонитом, спровоцированным попаданием в брюшную полость содержимого кишечника, спасли врачи Зарайской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в медучреждение с сильной болью в животе, которую она терпела несколько дней. УЗИ показало, что у пациентки острое воспаление брюшной полости — перитонит, причиной которого стало попадание содержимого кишечника в брюшную полость через отверстие в толстой кишке — дивертикула. Это небольшого карман в стенках кишечника, который может воспаляться и приводить к разрыву стенки кишки», — говорится в сообщении.Состояние женщины при госпитализации было крайне тяжёлым, для её спасения потребовалась экстренная операция.
«В ходе операции мы удалили поврежденные ткани кишечника, восстановили его целостность, очистили и санировали брюшную полость», — рассказал заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение. В дальнейшем ей потребуется ещё одна операция по восстановлению функций ЖКТ.
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