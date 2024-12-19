Вирусолог рассказала, как уберечься от «эпидемии легкого ковида»

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Для того, чтобы уберечься от заражения легкой формой COVID-19, об эпидемии которой сообщал телеграм-канал SHOT, следует чаще мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и носить медицинские маски. Об этом сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, с тяжелыми осложнениями после заболевания коронавирусом в легкой форме могут столкнуться пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, болезнями сердца и легких.
«Сейчас надо, конечно же, чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, проводить влажную уборку помещений. Естественно, надо соблюдать расстояние, учитывая, что вирус передаётся воздушно-капельным путем. Важно, чтобы мы поменьше находились в местах, где плотное скопление населения. Если это невозможно, то, конечно, необходимо ношение масок», — поделилась вирусолог в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время лекарства в России с 2022 года подорожали примерно на 40%. Об этом сообщила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова в беседе с «Газетой.Ru». Она отметила, что такое подорожание вызвано внедрением новых дорогостоящих препаратов, ростом цен на импортные товары и высокой стоимостью инновационных лекарств.
«Особенно заметно увеличение цен в сфере лечения критических заболеваний — болезней сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и других», — рассказала Купцова.Читайте также:
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