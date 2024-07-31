Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли с начала года 150 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 150 тыс. звонков поступило с начала года в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Будущие мамы могут задать по телефону все волнующие их вопросы.
Как рассказали в ведомстве, операторы готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. В министерстве напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации грудного вскармливания.
Звонить можно по номеру телефона 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».
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«С начала года операторы приняли почти 150 тыс. звонков, что на 1,6 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. При этом более 12,5 тыс. звонков поступили из других регионов», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как рассказали в ведомстве, операторы готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. В министерстве напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации грудного вскармливания.
Звонить можно по номеру телефона 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».
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Лора Луганская