Врачи МОНИКИ вылечили пациента от редкой формы крапивницы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Дерматовенерологи МОНИКИ им. Владимирского помогли пациенту с редким хроническим заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение дерматовенерологии поступил 38-летний мужчина с жалобами на высыпания по всему телу и зуд. Врачи заподозрили у него мастоцитоз – пигментную крапивницу. Биопсия кожи подтвердила предварительный диагноз.
Мастоцитоз – редкое опухолевое заболевание тучных клеток мастоцитов, которое сопровождается пигментной сыпью. Заболевание отличается от обычной аллергии тем, что является хроническим, а не эпизодическим расстройством.
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Мастоцитоз – редкое опухолевое заболевание тучных клеток мастоцитов, которое сопровождается пигментной сыпью. Заболевание отличается от обычной аллергии тем, что является хроническим, а не эпизодическим расстройством.
«При пигментной крапивнице в отсутствии своевременного лечения у пациента может развиться системного процесса с поражением внутренних органов. В дальнейшем может привести к онкологии и летальному исходу. Поэтому было важно исключить системность патологического процесса. Для этого мы взяли общий анализ крови, провели гастроскопию, исключив поражение желудочно-кишечного тракта, и сделали УЗИ брюшной полости. Здоровое состояние внутренних органов пациента означало, что это кожная форма мастоцитоза», – рассказала завотделением дерматовенерологи МОНИКИ Елена Зенкевич.Пациенту назначили лечение антигистаминами, кортикостероидными мазями и физиотерапию. Через 10 дней высыпания побледнели. Как отметили в министерстве, полное восстановления от этого заболевания длительное. Сегодня у пациента свободны от высыпаний руки и ноги, но на теле они ещё сохраняются. Мужчину по месту жительства наблюдает дерматовенеролог.
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Лора Луганская