В медучреждения Подмосковья поступило оборудование для помощи новорождённым

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Транспортный инкубатор и три инфузионных насоса для новорождённых поступили в медицинское учреждения Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В частности, транспортный инкубатор передали отделению реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Люберецкого роддома. Заведующая отделением, анестезиолог-реаниматолог Наталья Геркушенко объяснила, что такой инкубатор позволяет доставлять новорождённых из родового отделения или операционной в реанимацию максимально бережно.
Инфузионные наосы поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Такие насосы используют для внутривенного введения медикаментов в точных дозировках.
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«Инкубатор поддерживает температурный режим, регулирует влажность воздуха и подачу кислорода. Кроме того, эта модель оборудована аппаратом ИВЛ, поэтому во время транспортировки можно проводить дыхательную поддержку новорождённого», — сказала Геркушенко.
Инфузионные наосы поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Такие насосы используют для внутривенного введения медикаментов в точных дозировках.
«Мы применяем инфузионные насосы в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм. Такие насосы насосы позволяют подавать лекарства в минимальных дозировках, чтобы не вызвать побочных реакций», — рассказала завотделением, анестезиолог-реаниматолог Мария Попова.В министерстве отметили, что новое медицинское оборудование закупается в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковье на 2024-25 годы».
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Лев Каштанов