Врач дала совет о сборе аптечки для отпуска

16 июня 2026, 10:00

Доктор Павлова рассказала о важности минеральных фотофильтров для защиты кожи

Фото: iStock/Kostikova

Путешественникам, отправляющимся на море, стоит заранее позаботиться о содержимом дорожной аптечки. Особое внимание рекомендуется уделить средствам для кожи, которая под воздействием солнца и солёной воды может неожиданно среагировать даже на привычную косметику.





Как заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова, активное солнце в сочетании с морской водой способно спровоцировать острый дерматит даже от тех средств, которые человек использует повседневно. Тревожными сигналами могут стать любые реакции гиперчувствительности немедленного типа — от покраснения до мелкой зудящей сыпи. Чтобы избежать таких последствий, эксперт советует положить в аптечку минеральные фотофильтры, содержащие только оксид цинка или диоксид титана, без химических фильтров, отдушек и спирта. Такие составы действуют как инертный барьер, не проникают в кровоток и не вступают в фотохимические реакции с образованием гаптенов.

«На фоне активного солнца и контакта с морской водой даже привычная косметика способна вызвать острый дерматит. Сигналом может служить любая реакция гиперчувствительности немедленного типа — от эритемы до мелкопапулезной сыпи с зудом. Для того чтобы этого избежать, в аптечку нужно добавить минеральные фотофильтры, в составе которых только оксид цинка или диоксид титана без химических фильтров, отдушек и спирта. Они работают как инертный экран, не проникают в системный кровоток и не дают фотохимических реакций с образованием гаптенов», — пояснила Павлова.