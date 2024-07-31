Жителям Подмосковья назвали правила первой помощи в неотложных ситуациях

Фото: iStock / artisteer
Медики изложили жителям Подмосковья правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Первая помощь – это простейшие действия на месте происшествия или вблизи от него самим, которые выполняет сам пострадавший или другой человек с использованием табельных или подручных средств.
Следует помнить, что от своевременности и качества первой помощи зависят дальнейшее состояние здоровья пострадавшего, а иногда – и его жизнь. Для начала «Радио 1» изложит общие правила оказания первой помощи.
Правила оказания первой помощи
Первую помощь оказывают до прибытия медработника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Прежде всего, нужно немедленно устранить внешние негативные факторы. Сюда относятся объекты или предметы, сдавливающие человека, оголённый электропровод, высокая или низкая температура, горящая одежда, прямые солнечные лучи и так далее.
Затем следует извлечь пострадавшего из повреждённого автомобиля, водоёма, колодца или шахты, эвакуировать его из горящей квартиры или дома.
После этого нужно оказать помощь пострадавшему с учётом характера повреждения, а затем организовать правильную и оперативную транспортировку в ближайшее лечебное учреждение.
Фото: iStock / Madrolly
Первичный осмотр пострадавшего
Прежде всего, нужно убедиться, что он дышит. Ели пострадавший не дышит, следует проверить проходимость дыхательных путей. Если они свободны, но нет пульса и дыхания, необходимо немедленно начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Убедившись, что жизнь пострадавшего вне опасности, надо осмотреть его с головы до ног. Прежде всего, следует осторожно провести ладонью по голове человека, осмотреть его уши, проверить реакцию зрачков на свет.
Далее следует внимательно осмотреть шейный отдел позвоночника, предварительно освободив его шею от воротника.
Первая помощь при опасных для жизни состояниях
Первая помощь направлена на борьбу с жизнеопасными осложнениями, в том числе с шоком. Она включает борьбу с нарушениями дыхания и сердечной деятельности.
Иногда бывает необходимо введение обезболивающих средств – например, при механических травмах, отморожениях, ожогах. Часто поражённым отравляющими веществами, ионизирующими излучениями или бактериальными средствами требуются введение антидотов, радиопротекторов и противобактериальных средств. Для этого можно использовать аптечки индивидуальной АИ-1, АИ-1м или АИ-2.
При отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах ядовитыми змеями или насекомыми, употреблении в пищу ядовитых рыб требуется проведение простейших детоксикационных мероприятий.
Фото: iStock /microgen
Правила оказания первой помощи на месте происшествия
Если пострадавший без сознания и у него нет пульса на сонной артерии, нужно немедленно проводить реанимационные мероприятия.
При отсутствии сознания, но определяющемся пульсе на сонной артерии следует повернуть пострадавшего на живот и очистить рот.
При артериальном кровотечении требуется наложить жгут.
При открытом переломе костей рук, ног и наличии артериального кровотечения следует наложить жгут, ввести обезболивающее, наложить повязку на рану, наложить транспортную шину или прибинтовать травмированную ногу к здоровой, а руку – к туловищу.
Далее нужно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
При закрытом переломе костей конечностей следует ввести обезболивающее и наложить транспортную шину, а затем также отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
Позднее «Радио 1» расскажет о первой помощи при черепно-мозговой травме, переломах позвоночника, ранении живота, ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электротоком, тепловом и солнечном ударах. Следите за нашими публикациями.
Читайте также:
17-летней жительнице Подмосковья удалили гигантскую опухоль с костями и хрящами
Плюс фобия: Врач объяснил, что делать, если в ухо или в нос забралось насекомое
Гинеколог Ерофеева рассказала о тяжёлых ядовитых металлах в женских предметах гигиены
Правила оказания первой помощи
Первую помощь оказывают до прибытия медработника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Прежде всего, нужно немедленно устранить внешние негативные факторы. Сюда относятся объекты или предметы, сдавливающие человека, оголённый электропровод, высокая или низкая температура, горящая одежда, прямые солнечные лучи и так далее.
Затем следует извлечь пострадавшего из повреждённого автомобиля, водоёма, колодца или шахты, эвакуировать его из горящей квартиры или дома.
После этого нужно оказать помощь пострадавшему с учётом характера повреждения, а затем организовать правильную и оперативную транспортировку в ближайшее лечебное учреждение.
Фото: iStock / Madrolly
Первичный осмотр пострадавшего
Прежде всего, нужно убедиться, что он дышит. Ели пострадавший не дышит, следует проверить проходимость дыхательных путей. Если они свободны, но нет пульса и дыхания, необходимо немедленно начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Убедившись, что жизнь пострадавшего вне опасности, надо осмотреть его с головы до ног. Прежде всего, следует осторожно провести ладонью по голове человека, осмотреть его уши, проверить реакцию зрачков на свет.
Далее следует внимательно осмотреть шейный отдел позвоночника, предварительно освободив его шею от воротника.
«Если пострадавший в сознании, попросите его глубоко вдохнуть и выясните, чувствует ли он при этом боль. Затем прикоснитесь к животу, спросите у потерпевшего, есть ли у него болевые ощущения. Попросите его поочерёдно поднять ноги. Так вы сможете понять, цел ли тазобедренный сустав. Затем обследуйте кости рук на наличие повреждений, проверьте чувствительность пальцев на ногах», – рекомендуют медики.Фото: iStock / MDS3314
Первая помощь при опасных для жизни состояниях
Первая помощь направлена на борьбу с жизнеопасными осложнениями, в том числе с шоком. Она включает борьбу с нарушениями дыхания и сердечной деятельности.
«Сюда входят освобождение верхних дыхательных путей от рвотных масс, крови и других выделений, фиксация языка при его западении, искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос», наружный массаж сердца, наложение герметизирующей повязки. Иногда необходима временная остановка наружного кровотечения. Для этого следует наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут», – говорит медики.
Иногда бывает необходимо введение обезболивающих средств – например, при механических травмах, отморожениях, ожогах. Часто поражённым отравляющими веществами, ионизирующими излучениями или бактериальными средствами требуются введение антидотов, радиопротекторов и противобактериальных средств. Для этого можно использовать аптечки индивидуальной АИ-1, АИ-1м или АИ-2.
При отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах ядовитыми змеями или насекомыми, употреблении в пищу ядовитых рыб требуется проведение простейших детоксикационных мероприятий.
Фото: iStock /microgen
Правила оказания первой помощи на месте происшествия
Если пострадавший без сознания и у него нет пульса на сонной артерии, нужно немедленно проводить реанимационные мероприятия.
При отсутствии сознания, но определяющемся пульсе на сонной артерии следует повернуть пострадавшего на живот и очистить рот.
При артериальном кровотечении требуется наложить жгут.
При открытом переломе костей рук, ног и наличии артериального кровотечения следует наложить жгут, ввести обезболивающее, наложить повязку на рану, наложить транспортную шину или прибинтовать травмированную ногу к здоровой, а руку – к туловищу.
Далее нужно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
При закрытом переломе костей конечностей следует ввести обезболивающее и наложить транспортную шину, а затем также отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
Позднее «Радио 1» расскажет о первой помощи при черепно-мозговой травме, переломах позвоночника, ранении живота, ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электротоком, тепловом и солнечном ударах. Следите за нашими публикациями.
Читайте также:
17-летней жительнице Подмосковья удалили гигантскую опухоль с костями и хрящами
Плюс фобия: Врач объяснил, что делать, если в ухо или в нос забралось насекомое
Гинеколог Ерофеева рассказала о тяжёлых ядовитых металлах в женских предметах гигиены
Лора Луганская