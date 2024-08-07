Опухоли и метастазы рака: Врач назвал симптомы, говорящие о проблемах с печенью

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Печень — самая большая железа человеческого организма, которую можно назвать многопрофильным промышленным предприятием. Она нейтрализует и перерабатывает многочисленные токсины, включая алкоголь, лекарственные препараты, принимает активное участие в жировом обмене, синтезирует желчь, необходимую для нормального процесса пищеварения, участвует в кроветворном процессе. В процессе этого непростого труда печень может «уставать» и работать «с перебоями».
Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов в беседе с «Радио 1» сообщил, что может способствовать «поломке» печени и как болезни могут возникать.
По его словам, в терминальных стадиях заболевания печени формируется печёночная недостаточность, приводящая к значительному снижению качества жизни и преждевременной смерти.
Он также рассказал о симптомах проблем с печенью, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, а, заметив, обращаться к лечащему врачу.
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«Заболевания печени могут быть инфекционного характера, токсического и аутоиммунного. Основным токсическим фактором является алкоголь, на втором месте — лекарственные препараты. Кроме того, из-за нерационального питания может возникать жировой гепатоз печени. Доброкачественные и злокачественные опухоли, а также метастазы рака тоже встречаются в печени довольно часто», — объяснил специалист.
По его словам, в терминальных стадиях заболевания печени формируется печёночная недостаточность, приводящая к значительному снижению качества жизни и преждевременной смерти.
«На начальных же стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому, в случае наличия рисков, таких, как злоупотребление алкоголем, особенно в сочетании с тяжёлым физическим трудом, агрессивная лекарственная терапия, ожирение, метаболический синдром и нарушение питания, работа, связанная с агрессивными химическими факторами, наследственность, аутоиммунные заболевания, необходимо регулярно проверять состояние печени», — сказал Мирзонов.
Он также рассказал о симптомах проблем с печенью, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, а, заметив, обращаться к лечащему врачу.
«Симптомы, говорящие о проблемах с печенью, — желтоватый цвет слизистых и склер глаз, горечь во рту, нарушения переваривания пищи, сосудистые звёздочки и большое количество родинок на коже, слабость, усталость, болевой синдром при патологии желчного пузыря», — уточнил врач.
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Анастасия Бондарева