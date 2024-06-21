Россиянам назвали симптомы рака почки

Фото: iStock/Staras
Рак почки обычно развивается у людей старше 50 лет. Мужчины страдают этим недугом, однако в последнее время учащаются случаи заболевания женщин. Об этом рассказал врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.
Почечно-клеточная карцинома (опухоль) проявляет крайнюю агрессию по отношению к почечной ткани и может быстро метастазировать в соседние органы, преимущественно в надпочечники, легкие, печень и кости. В легком метастазы легко обнаруживаются при проведении КТ или рентгена.«Метастазы в печень по мере своего развития вызывают у больного сильную боль в правом подреберье, повышенную утомляемость и потерю веса. В некоторых случаях у пациентов наблюдается лихорадочное состояние. Опасность печеночных метастазов в том, что они быстро распространяются по органу и вызывают тяжелую интоксикацию организма», — рассказал Одегнал в разговоре с «Газетой.Ru».
На ранней стадии почечно-клеточная карцинома развивается бессимптомно. Однако врач рекомендовал обратить внимание на наличие крови в моче. Именно это является самым первым признаком начинающегося онкологического процесса в почках. Также больной может испытывать боли разной локализации. Однако это происходит уже при метастазировании опухоли.
На поздней стадии рака возникает отечность конечностей. Опухолевая интоксикация организма может проявляться повышенной температурой тела, нарушением работы печени, сильным похудением.
Одегнал призвал россиян тщательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться к врачу в случае тревожных сигналов со стороны организма.
Читайте также:
Назван простой способ избежать рака груди
«Невозможно»: Онкоэксперт опроверг возможность существования вакцины от рака
В России успешно протестировали вакцину от всех видов рака
Элина Позднякова