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Орехово-зуевские хирурги спасли жизнь пациента с тромбозом сосудов мозга

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

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Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь мужчины с тромбозом сосудов головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий подмосковной скорой помощи Николай Васильевич почувствовал себя плохо, когда начался очередной рабочий день. У него закружилась голова, походка стала неустойчивой, заболел затылок.
«Мужчина обратился к руководству подстанции скорой помощи, его осмотрели врачи, после чего оперативно доставили в региональный сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы. В ходе обследования у него диагностировали острый тромбоз левого поперечного синуса. При этом удалось выявить инсульт, сложный для диагностики», - говорится в сообщении.


За работу взялась мультидисциплинарная команда врачей РСЦ Орехово-Зуева во главе с заведующим региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьневым. Это один из ведущих специалистов по лечению венозной патологии головного мозга в России.

После операции Николай Васильевич смог быстро восстановиться и вернуться к работе.

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#операция
Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
04 декабря 2024, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко познакомились с работой филиала Московского областного научно-исследовательского клинического института в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Консультационно-диагностический центр института открылся в городе в 2023 году. В 2024-м в составе филиала заработали Центр рассеянного склероза и Центр диагностики и лечения муковисцидоза у взрослых. С момента открытия специалисты центра оказали помощь почти 30 тысячам пациентов. Помимо реутовчан, за консультацией и лечением в клинику обращаются жители других подмосковных городов», – рассказали в администрации.
Реутовский филиал МОНИКИ оснащён современным диагностическим оборудованием. В нём работают 20 врачей – гематолог, нефролог, ревматолог, пульманолог и другие. Любой житель Московской области может записаться на приём по направлению лечащего врача.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Как сообщил Науменко, в следующем году у здания Консультационно-диагностического центра на ул. Советской благоустроят прилегающую территорию, отремонтируют подъездные пути, организуют дополнительное озеленение.

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Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
04 декабря 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства вернули трёхлетнему мальчику способность говорить, утраченную в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В НИКИ детства поступил на лечение ребёнок, у которого отсутствовала речь. До девяти месяцев он развивался в соответствии с возрастом, произносил отдельные слова. Родители заметили, что после перенесенной коронавирусной инфекции сын перестал разговаривать. Проведенная диагностика подтвердила последствия COVID-19 и задержку речевого развития.
«Мы назначили ребенку биорезонансную терапию. Провели первичный сеанс, обучили родителей и выдали прибор БРТ для лечения в домашних условиях. Контрольное тестирование через неделю показало положительную динамику: ребёнок начал повторять слова и односложные предложения. Стал проявлять активность в игре с другими детьми, чего раньше не было. Мы продолжили биорезонансную терапию», – рассказала главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья, врач-рефлексотерапевт Наталия Отдельнова.
За следующую неделю у мальчика расширился список повторяемых слов, появились зачатки диалога. Ребёнок начал повторять движения за героями мультфильмов. Через месяц биорезонансной терапии он стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет.

Сейчас он посещает детсад и продолжает развиваться соответственно возрасту под наблюдением специалистов НИКИ детства.

Дети с нарушением речи и расстройством аутистического спектра могут пройти лечение в НИКИ детства по направлению врача. Помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Всю информацию можно получить по телефону: 7 (498) 699-53-10.

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#минздрав мо
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#московская область
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Врач развеяла мифы о противозачаточных
Терапевт Леонтьева: прием противозачаточных сегодня является безопасным
04 декабря 2024, 13:23

Фото: iStock/fizkes

Прием противозачаточных средств на сегодняшний день является вполне безопасным, угроза инфарктов и инсультов — миф. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева. По ее словам, такие побочные эффекты могли возникать в старых препаратах из-за высокой дозы содержания эстрогена.
«Те дозы эстрогена повышали свертываемость крови и приводили к образованию тромбов», — уточнила медик в беседе с RuNews24.ru.
Врач подчеркнула, что наука не стоит на месте и сейчас эстроген в противозачаточных средствах содержится в других формах и с минимальными дозами, что делает их вполне безопасными и одним из самых популярных методов семейного планирования.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года родились 661 двойня и восемь троен. Сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, отмечала пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

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#подмосковье
#здоровье
#наука
#врач
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«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
04 декабря 2024, 12:41

Фото: iStock / Prostock-Studio

Истерика – то состояние, которое нужно постараться как можно быстрее прекратить, заявили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там рассказали о психологической помощи пострадавшим, в том числе о том, как вести себя с впавшим в истерику человеком.
«В отличие от слёз, истерика – это состояние, которое необходимо постараться прекратить. В этом состоянии человек теряет много физических и психологических сил. Прежде всего, нужно удалить зрителей, создать спокойную обстановку. Останьтесь с пострадавшим наедине, если это не опасно для вас», – порекомендовали в ведомстве.
Далее следует неожиданно совершить действие, которое может сильно удивить. Например, можно уронить стул, громко хлопнуть в ладоши, крикнуть.
«Сядьте рядом, держите человека за руку, поглаживайте его по спине. После того, как истерика пойдёт на спад, следует говорить с пострадавшим короткими фразами, уверенным, но доброжелательным тоном», – добавили в ведомстве.
Существуют и недопустимые при истерике действия.
«Нельзя объяснять человеку, что он не прав и надо взять себя в руки. Не стоит уговаривать его успокоиться и рассказывать, как прекрасна жизнь. Кроме того, недопустимо оскорблять находящегося в состоянии истерики человека и пытаться удерживать его силой», – отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что после истерики обычно наступает упадок сил. Поэтому нужно дать человеку отдохнуть.

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#психология
#подмосковье
#московская область
#здоровье
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В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец
04 декабря 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра материнства и детства Раменской больницы помогли появится на свет 25-тысячному младенцу. Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, девочка весом 3760 г и ростом 53 см – первенец молодых родителей. Роды были естественными.
«В центре работают квалифицированные специалисты. За семь лет его существования они успешно приняли 25 тыс. родов – как естественные, без патологий, так и осложнённые. В центре есть реанимация для недоношенных детей и новорождённых, нуждающихся в экстренной помощи», – рассказал заведующий Центром материнства и детства Раменской больницы Борис Марченко.
Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», с информацией о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.

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#подмосковье
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#здравоохранение
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго
04 декабря 2024, 12:06

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Роспотребнадзор пристально следит за развитием ситуации с заражением неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго. По данным местных властей, жертвами заболевания стали уже более 140 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сети учреждений Роспотребнадзора создана специальная лабораторная база, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, наготове штат подготовленных специалистов. Это позволяет своевременно выявлять риски и принимать необходимые меры реагирования. Работает система тщательного контроля за пассажирами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Неизвестное заболевание было выявлено в провинции Кванго в ДР Конго. Симптомы заражения вирусом схожи с проявлениями гриппа. Люди жалуются на высокую температуру и сильные головные боли. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями и медиками африканской республики работает над изучением новой болезни.

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В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен
04 декабря 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

661 двойня и восемь троен появилось на свет в Московской области с начала текущего года, сохранить здоровье матерей и малышей помогает эффективная региональная система родовспоможения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В регионе для ведения беременности и родов созданы комфортные условия. В наших роддомах и перинатальных центра работают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, медучреждения оснащены всем необходимым медоборудованием. Женщинам доступны также телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, проводятся занятия в школах будущих мам и многое другое», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве отметили, что будущим мамам доступны разные виды родов, включая вертикальные, мягкие, партнёрские или в сопровождении доулы.

Подробная информация о региональной системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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#минздрав мо
#новорождённые
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе
04 декабря 2024, 09:35

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом диспансере проведено более 2 тысяч исследований с использованием нового рентгенодиагностического комплекса — современного стационарного рентгенодиагностического аппарата, который предназначен для выполнения всех видов рентгенографии и линейной томографии и обеспечивает получение высококачественных изображений при минимальном облучении, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дека стола может перемещаться в 4-х направлениях. Высота регулируется в широком диапазоне, что позволяет работать с детьми и с пациентами с ограниченными возможностями», — отметила заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.
Медицинскую технику приобрели в конце 2023 года по распоряжению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря цифровым рентгеновским аппаратам, которые обеспечивают снижение лучевой нагрузки, пациенты могут проходить обследования с получением более качественных изображений исследуемых областей.

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#здравоохранение
#оборудование
#пациенты
#снижение
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В детскую больницу МОЦОМД поступило новое оборудование в кабинет эндоскопии
04 декабря 2024, 09:19

Фото: istockphoto / Roman Valiev

В детскую больницу МОЦОМД поступил новый видеоколоноскоп для кабинета эндоскопии. Оборудование было куплено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг», направленной на улучшение качества медицинских услуг, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Новое техника предназначена для исследования внутренней оболочки толстого кишечника и проведения диагностических и лечебных процедур под визуальным контролем. Это помогает выявлять злокачественные образования и другие патологии толстого кишечника на ранних стадиях.

«Изображение, которое поступает с камеры, транслируется на монитор в режиме реального времени, в увеличенном размере, в цветном изображении, что позволит заметить даже незначительные изменения в тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания», — сообщила главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В настоящее время эндоскопические исследования широко используются как метод диагностики. Пациенты проходят обследования по направлению педиатров, хирургов и других узких специалистов через Детский консультативно-диагностический центр МОЦОМДа в рамках амбулаторного обслуживания. Исследования также проводятся для стационарных пациентов и экстренных больных.

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#подмосковье
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#минздрав мо
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