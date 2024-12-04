Орехово-зуевские хирурги спасли жизнь пациента с тромбозом сосудов мозга

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.
Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь мужчины с тромбозом сосудов головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий подмосковной скорой помощи Николай Васильевич почувствовал себя плохо, когда начался очередной рабочий день. У него закружилась голова, походка стала неустойчивой, заболел затылок.
За работу взялась мультидисциплинарная команда врачей РСЦ Орехово-Зуева во главе с заведующим региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьневым. Это один из ведущих специалистов по лечению венозной патологии головного мозга в России.
После операции Николай Васильевич смог быстро восстановиться и вернуться к работе.
Читайте также:
Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
«Мужчина обратился к руководству подстанции скорой помощи, его осмотрели врачи, после чего оперативно доставили в региональный сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы. В ходе обследования у него диагностировали острый тромбоз левого поперечного синуса. При этом удалось выявить инсульт, сложный для диагностики», - говорится в сообщении.
За работу взялась мультидисциплинарная команда врачей РСЦ Орехово-Зуева во главе с заведующим региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьневым. Это один из ведущих специалистов по лечению венозной патологии головного мозга в России.
После операции Николай Васильевич смог быстро восстановиться и вернуться к работе.
Читайте также:
Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
Лора Луганская