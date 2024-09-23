В Жуковской больнице начало работу новое отделение реабилитации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Жуковской больнице открыли новое отделение медицинской реабилитации на 15 коек круглосуточного пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пройти восстановительное лечение в отделении смогут пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата.
В отделении установлены тренажёр-степпер, имитирующий подъём по лестнице, система для реабилитации функции ходьбы и другое оборудование.
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«Реабилитацию после травм и заболеваний важно начать как можно быстрее. Именно от этого зависит качество жизни пациента. Отделение реабилитации в Жуковской больнице полностью укомплектовано медиками и современным оборудованием», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В отделении установлены тренажёр-степпер, имитирующий подъём по лестнице, система для реабилитации функции ходьбы и другое оборудование.
«Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных или утраченных функций организма. Реабилитация позволяет повысить качество жизни пациента, сохранить работоспособность и интегрировать его в общество», – пояснила заведующая отделением реабилитации Жуковской больницы Екатерина Трубецкая.Как отметили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На неё при наличии у пациента медицинских показаний направит лечащий врач.
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Лора Луганская