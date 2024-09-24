Раскрыт вред от полуфабрикатов для детей до трех лет

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Полуфабрикатами не стоит кормить детей до трех лет, а также готовить их лучше самостоятельно. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.
По словам специалиста, детям до трёх лет вообще не рекомендуется есть полуфабрикаты.
Она пояснила, что производитель может добавлять в магазинные котлеты много соли, крахмал, а также специи, на которые может возникнуть аллергическая реакция.
Кроме того, для удешевления продукта, в нем могут заменять животный белок на растительный, который хуже усваивается.
Таким образом, Писарева призвала готовить полуфабрикаты самостоятельно. Например, покупать мясо и делать из него фарш для котлет с целью дальнейшей заморозки.
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«Их пищеварительная система ещё недостаточно отлажена, и любое вмешательство какого-то постороннего продукта, аллергена, может сказаться на здоровье. Если у ребёнка какие-то хронические заболевания серьёзные, в том числе пищеварительной системы, также не рекомендуется использовать в рационе полуфабрикаты», — сказала Писарева в беседе с RT.
Она пояснила, что производитель может добавлять в магазинные котлеты много соли, крахмал, а также специи, на которые может возникнуть аллергическая реакция.
Кроме того, для удешевления продукта, в нем могут заменять животный белок на растительный, который хуже усваивается.
Таким образом, Писарева призвала готовить полуфабрикаты самостоятельно. Например, покупать мясо и делать из него фарш для котлет с целью дальнейшей заморозки.
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Элина Позднякова