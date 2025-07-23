Осипший голос и высокая заразность: в России выявили 114 случаев нового штамма COVID-19

23 июля 2025, 23:46

Роспотребнадзор раскрыл подробности о штамме «Стратус» — осиплость голоса при легком течении

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG («Стратус»), преимущественно в Москве (54%). Характерный симптом — осиплость голоса, но риск для общественного здоровья оценивается как низкий.





Новый штамм возник в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Первый случай в России был зафиксирован 24 апреля 2025 года, а в мире еще 27 января 2025 года в Канаде. Регионами поражения стали Москва (54%), Санкт-Петербург, Магаданская, Новосибирская, Свердловская области, ЯНАО, ХМАО и др.



Среди симптомов, которые выделяют врачи — осиплость голоса (наблюдается у большинства заболевших). А также высокая заразность: штамм быстро распространяется, но не вызывает тяжелых форм болезни. Болезнь протекает без осложнений, что схоже с вариантами «Омикрона».



Роспотребнадзор и ВОЗ относят «Стратус» к «вариантам, вызывающим интерес», но риск для общества — низкий. К группе риска относятся люди с иммунодефицитом (онкобольные, принимающие иммунодепрессанты). Вакцины остаются эффективными против нового штамма.