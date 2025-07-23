Россиянкам рассказали, как похудеть без вреда для здоровья
Диетолог Русакова: налаживание пищевых привычек поможет сбросить лишний вес
Для безопасного похудения необходимо наладить пищевые привычки и придерживаться режима питания. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам эксперта, в день должно быть три основных приема пищи, а также один-два перекуса.
«При этом не нужно опасаться жиров и углеводов. Эти вещества необходимы организму так же, как и белки, поэтому их важно включать в рацион. К употреблению пищи лучше отнестись с точки зрения планирования и составлять меню заранее на всю неделю», — рассказала Русакова в беседе с «Москвой 24».
При этом она посоветовала не есть перед телевизором или во время использования смартфона.
По словам эксперта, неправильные пищевые привычки могут обернуться появлением инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. При неправильном питании также увеличиваются риски возникновения гипертонии и атеросклероза. Кроме того, нерегулярное питание может вызвать гастрит, рефлюкс, колиты и запоры, предупредила Русакова.
В свою очередь Общественная Служба Новостей пишет, что существует несколько распространенных ошибок при похудении.
«Диета — это стресс для организма, а если она похожа на голодание, то это большая ошибка. Многие специалисты утверждают: если хотите сбросить вес и при этом не навредить своему здоровью, то худеть следует постепенно. Дело в том, что во время жесткой диеты организм будет брать силы сам у себя», — говорится в статье.
После такой диеты есть будет хотеться еще больше, чем до нее, и вес вернется.
Кроме того, важно соблюдать питьевой режим. Недостаточное потребление воды снижает метаболизм, а также приводит к обезвоживанию.
Автор подчеркивает, что нельзя пропускать основные приемы пищи, полностью отказываться от продуктов, богатых жирными кислотами, например, рыбы, растительного масла и орехов. Желающим избавиться от ненавистных лишних килограммов не стоит принимать таблетки для похудения, поскольку при прекращении курса, удержать вес не получится.