Россиянкам рассказали, как похудеть без вреда для здоровья

23 июля 2025, 21:34

Диетолог Русакова: налаживание пищевых привычек поможет сбросить лишний вес

Фото: iStock/Dacharlie

Для безопасного похудения необходимо наладить пищевые привычки и придерживаться режима питания. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По словам эксперта, в день должно быть три основных приема пищи, а также один-два перекуса.





«При этом не нужно опасаться жиров и углеводов. Эти вещества необходимы организму так же, как и белки, поэтому их важно включать в рацион. К употреблению пищи лучше отнестись с точки зрения планирования и составлять меню заранее на всю неделю», — рассказала Русакова в беседе с «Москвой 24».

«Диета — это стресс для организма, а если она похожа на голодание, то это большая ошибка. Многие специалисты утверждают: если хотите сбросить вес и при этом не навредить своему здоровью, то худеть следует постепенно. Дело в том, что во время жесткой диеты организм будет брать силы сам у себя», — говорится в статье.