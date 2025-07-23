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Россиянам рассказали, как выявить у себя вирусную инфекцию

Врач Дмитренко: выявить вирусную инфекцию можно только по анализу крови
Фото: iStock/JONGHO SHIN

Диагностика вирусной инфекции невозможна без лабораторных анализов. Об этом рассказала Врач Екатерина Дмитренко.



По ее словам, для выявления инфекции необходимо оценить клинические и лабораторные показатели крови.

Эксперт пояснила, что в первые дни болезни необходимо исключить из рациона простые сахара, поскольку они угнетают иммунитет. Также стоит принимать витамины С, А, цинк и эхинацею. Она посоветовала закаляться и избегать переохлаждения.

При этом Дмитренко призвала не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания обратиться к врачу, который назначит грамотную терапию.

«Индивидуальный подбор терапии обязателен. Лекарственные и витаминные добавки нужно назначать с учётом анализов, возраста, индивидуальной переносимости и фазы течения болезни. Не забывайте консультироваться с врачом!» — подчеркнула врач в беседе с RuNews24.ru.
По словам эксперта, важно вести здоровый образ жизни и внимательно относиться к сигналам, которые подает организм.
Элина Позднякова

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