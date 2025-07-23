Россиянам рассказали, как выявить у себя вирусную инфекцию

23 июля 2025, 17:19

Врач Дмитренко: выявить вирусную инфекцию можно только по анализу крови

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Диагностика вирусной инфекции невозможна без лабораторных анализов. Об этом рассказала Врач Екатерина Дмитренко.





По ее словам, для выявления инфекции необходимо оценить клинические и лабораторные показатели крови.



Эксперт пояснила, что в первые дни болезни необходимо исключить из рациона простые сахара, поскольку они угнетают иммунитет. Также стоит принимать витамины С, А, цинк и эхинацею. Она посоветовала закаляться и избегать переохлаждения.



При этом Дмитренко призвала не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания обратиться к врачу, который назначит грамотную терапию.





«Индивидуальный подбор терапии обязателен. Лекарственные и витаминные добавки нужно назначать с учётом анализов, возраста, индивидуальной переносимости и фазы течения болезни. Не забывайте консультироваться с врачом!» — подчеркнула врач в беседе с RuNews24.ru.

