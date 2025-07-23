Россиянам рассказали, как выявить у себя вирусную инфекцию
Врач Дмитренко: выявить вирусную инфекцию можно только по анализу крови
Диагностика вирусной инфекции невозможна без лабораторных анализов. Об этом рассказала Врач Екатерина Дмитренко.
По ее словам, для выявления инфекции необходимо оценить клинические и лабораторные показатели крови.
Эксперт пояснила, что в первые дни болезни необходимо исключить из рациона простые сахара, поскольку они угнетают иммунитет. Также стоит принимать витамины С, А, цинк и эхинацею. Она посоветовала закаляться и избегать переохлаждения.
При этом Дмитренко призвала не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания обратиться к врачу, который назначит грамотную терапию.
«Индивидуальный подбор терапии обязателен. Лекарственные и витаминные добавки нужно назначать с учётом анализов, возраста, индивидуальной переносимости и фазы течения болезни. Не забывайте консультироваться с врачом!» — подчеркнула врач в беседе с RuNews24.ru.По словам эксперта, важно вести здоровый образ жизни и внимательно относиться к сигналам, которые подает организм.