«Остановка сердца»: Врач предупредила об опасности переохлаждения при сильных морозах
Врач Киселева: Длительное переохлаждение может вызвать остановку сердца
Переохлаждение происходит, когда из-за длительного воздействия холода температура тела падает ниже 35 градусов. Об этом предупредила врач-терапевт, врач-эндокринолог ИНВИТРО Елена Киселева.
Она пояснила, что при замерзании организм самостоятельно пытается согреться с помощью дрожи и сужения сосудов. Однако при длительном переохлаждении эти механизмы перестают справляться. В этом случае замедляется работа органов и нарушается обмен веществ, что в итоге может привести к остановке сердца.
«В группе особого риска находятся дети и пожилые люди, а также те, кто выходит на холод голодным, в мокрой или неподходящей одежде или употребляет алкоголь. Спиртное создает ложное ощущение тепла, но на самом деле нарушает терморегуляцию и увеличивает теплоотдачу», — отметила Киселева в разговоре с «Известиями».Врач порекомендовала во время особенно холодных дней одеваться многослойно. Лучше всего использовать термобелье и синтетические материалы, отводящие влагу. Кроме того, обязательно носить теплую обувь и головной убор.