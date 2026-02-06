«Остановка сердца»: Врач предупредила об опасности переохлаждения при сильных морозах

06 февраля 2026, 17:19

Врач Киселева: Длительное переохлаждение может вызвать остановку сердца

Фото: iStock/Pepgooner

Переохлаждение происходит, когда из-за длительного воздействия холода температура тела падает ниже 35 градусов. Об этом предупредила врач-терапевт, врач-эндокринолог ИНВИТРО Елена Киселева.





Она пояснила, что при замерзании организм самостоятельно пытается согреться с помощью дрожи и сужения сосудов. Однако при длительном переохлаждении эти механизмы перестают справляться. В этом случае замедляется работа органов и нарушается обмен веществ, что в итоге может привести к остановке сердца.





«В группе особого риска находятся дети и пожилые люди, а также те, кто выходит на холод голодным, в мокрой или неподходящей одежде или употребляет алкоголь. Спиртное создает ложное ощущение тепла, но на самом деле нарушает терморегуляцию и увеличивает теплоотдачу», — отметила Киселева в разговоре с «Известиями».