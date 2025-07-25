Косметолог Мухина раскрыла главный секрет молодости Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес отмечает свой 56-й день рождения. Внешности и формам певицы сегодня позавидуют даже молодые. Косметолог Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей раскрыла главный секрет молодости поп-звезды.
По мнению эксперта, Джей Ло прибегала к услугам пластических хирургов.
«Это ринопластика, которая сделала ее нос более изящным, также она улучшила форму глаз, то есть сделала блефаропластику, которая позволила распахнуть взгляд и сделать его более открытым. Ко всему прочему она захотела еще и круговую подтяжку сделать», — пояснила Мухина.
Эксперт добавила, что Лопес не отказывается от аппаратных процедур, а также в минимальных дозах использует филлеры и ботокс.
Ранее сообщалось, что Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной пластики на лице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ