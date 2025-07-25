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Косметолог Мухина раскрыла главный секрет молодости Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

Дженнифер Лопес отмечает свой 56-й день рождения. Внешности и формам певицы сегодня позавидуют даже молодые. Косметолог Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей раскрыла главный секрет молодости поп-звезды.



По мнению эксперта, Джей Ло прибегала к услугам пластических хирургов.

«Это ринопластика, которая сделала ее нос более изящным, также она улучшила форму глаз, то есть сделала блефаропластику, которая позволила распахнуть взгляд и сделать его более открытым. Ко всему прочему она захотела еще и круговую подтяжку сделать», — пояснила Мухина.

Эксперт добавила, что Лопес не отказывается от аппаратных процедур, а также в минимальных дозах использует филлеры и ботокс.

Ранее сообщалось, что Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной пластики на лице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

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