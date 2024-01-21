Стоматолог Давидян назвал неочевидные признаки пародонтита

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Стоматолог Арам Давидян заявил, что дискомфорт во время чистки зубов может являться признаком пародонтита. Об этом пишет «Мослента».
Врач пояснил, что пародонтит — это заболевание, которое негативно влияет не только на дёсны, но и на челюстные кости.
Давидян отметил, что развитию пародонтита может способствовать ряд факторов, в том числе недостаточный уход за зубами, генетическая предрасположенность и гормональные нарушения. Это заболевание опасно тем, что первое время никак не проявляется, добавил стоматолог.
Первым тревожным звоночком специалист назвал дискомфортные ощущения во время гигиены рта. Если их игнорировать, то позже может появиться десневой камень, предупредил Арам Давидян. Он также посоветовал не откладывать поход к врачу при появлении тёмного налёта на зубах, неприятного запаха изо рта или повышенной чувствительности.
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«В результате пациент рискует лишиться большого количества зубов, которые сначала становятся подвижными, а затем выпадают», — рассказал собеседник издания.
Первым тревожным звоночком специалист назвал дискомфортные ощущения во время гигиены рта. Если их игнорировать, то позже может появиться десневой камень, предупредил Арам Давидян. Он также посоветовал не откладывать поход к врачу при появлении тёмного налёта на зубах, неприятного запаха изо рта или повышенной чувствительности.
«Внимательно отношение к себе, регулярные осмотры и гигиенические чистки помогут сберечь зубы в целости и сохранности», — заключил доктор.
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Диана Аванесян