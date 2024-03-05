Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла

YelenaYemchuk
Несмотря на вкусовые качества и натуральность, этот продукт содержит много калорий и насыщенных жиров, что особенно опасно для людей с ожирением. Также стоит следить за количеством потребления этого продукта людям с заболеваниями, которые требуют соблюдения низкокалорийной диеты.
«Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря. Это относится к продукту в любом виде, в том числе в качестве ингредиента выпечки. Абсолютное противопоказание — при остром панкреатите», — подытожила Заплавнова.
Читайте также:
Онищенко заявил о возможном более тяжёлом течении ОРВИ в начале весны
Врач раскрыла неожиданную причину, провоцирующую болезни сердца