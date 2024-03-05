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Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла

Врач Заплавнова: злоупотребление сливочным маслом чревато инсультами
05 марта 2024, 15:04
YelenaYemchuk

YelenaYemchuk

Врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что чрезмерное употребление сливочного масла провоцирует развитие опасных заболеваний.
Эксперт в беседе с News.ru заявила, что при употреблении более 5-10 грамм масла за день серьезно повышается риск развития смертельных болезней: инфаркта, инсульта, атеросклероза.

Несмотря на вкусовые качества и натуральность, этот продукт содержит много калорий и насыщенных жиров, что особенно опасно для людей с ожирением. Также стоит следить за количеством потребления этого продукта людям с заболеваниями, которые требуют соблюдения низкокалорийной диеты.


«Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря. Это относится к продукту в любом виде, в том числе в качестве ингредиента выпечки. Абсолютное противопоказание — при остром панкреатите», — подытожила Заплавнова.

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#врач
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В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя
05 марта 2024, 15:39

Фото: Ирина Мальцева

Строительство многопрофильного госпиталя началось в Балашихе. Об этом сообщил корреспондент.
Новое медицинское учреждение будет расположено в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха.

«Многопрофильная больница будет состоять из шести блоков, в которых будут находиться приёмное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, сердечно-сосудистый центр, отделение торакальной хирургии, урологии, гинекологии, офтальмологии, общей неврологии, медицинской реабилитации, гастроэнтерологии, колопроктологии. Также в одном из блоков разместятся отделение неотложной хирургии, травматологии, общей хирургии, гнойной хирургии, гематологии, пульмонологии, эндокринологии», — отметил корреспондент.

Кроме этого, в больнице будет обустроен дневной стационарах на 20 человек и клинико-диагностический центр.

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#балашиха
#больница
#человек
#подмосковье
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Оториноларинголог Пожарская рассказала, как сохранить слух ребёнка
05 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Родителям следует проверять состояние слуха ребёнка, а также следить за тем, чтобы это состояние не ухудшалось. О том, как это сделать, рассказала оториноларинголог, сурдолог КДЦ № 2 НИКИ детства, кандидат медицинских наук Анна Пожарская, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В первую очередь нужно проверить, нет ли у ребёнка врождённой глухоты и снижения слуха. Это поможет определить аудиологический скрининг новорожденных. Он проводится в роддоме ли в районной поликлинике в первые три месяца жизни ребёнка. Если скрининг выявит проблемы, это позволит своевременно начать реабилитацию», — пояснила врач.
При этом, даже если скрининг не выявил никаких нарушений, родителям следует следить за реакцией малыша на звуки, а также за своевременным развитием речи.

«Поводом для дополнительной проверки должна стать ситуация, когда ребёнок к четырём месяцам не реагирует на громкие звуки, к шести-семи месяцам не произносит звуки, к двум годам не говорит слова», — подчеркнула Пожарская.
Для того, чтобы сохранить слух, не нужно брать ребёнка на «громкие» мероприятия: звук громче 80 децибел, сравнимый с рёвом мотора, может причинить вред. А подросткам надо объяснить, что нельзя громко слушать музыку в наушниках.

«Постоянно слушая музыку через наушники, подростки, сами того не замечая, постепенно теряют слух. При этом они всё больше увеличивают громкость, доводят до опасной отметки в 90 децибел и больше», — предупредила Пожарская.
Она также напомнила, что детям ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками. Чистку ушей надо проводить сразу после купания и для этого достаточно протереть ухо снаружи кончиком полотенца или ватным диском.

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Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла

Детской больнице в Подмосковье передали шапочки и пледы для недоношенных младенцев

В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»
#врач
#советы
#дети
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Детской больнице в Подмосковье передали шапочки и пледы для недоношенных младенцев
05 марта 2024, 11:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наборы вязаных шапочек и пледов для недоношенных младенцев получило Стационарное отделение №2 Московского областного центра охраны материнства и детства в дар от мастерицы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Подарки младенцам связаны из гипоаллергенной нити. После того, как комплекты проходят обработку, их используют по назначению прямо в боксах, где выхаживают новорождённых. Набор остаётся за ребёнком, и при выписке родители забирают шапочку и плед с собой», — рассказала заведующая отделением Мария Попова.
Это не первые подарки, которые мастерица принесла в больницу. Связанные ей вещи помогают и малышам, и их родителям, и врачам.

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В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»

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#младенец
#благотворительность
#медицина
#здравоохранение
#больница
#минздрав мо
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В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»
04 марта 2024, 17:38

Фото: istockphoto / AnnaStills

Московский областной центр крови принял участие во Всероссийской акции «Поколение добра». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В этом году акция проводилась с 5 февраля по 5 марта по всей России.

«Всероссийская акция «Поколение добра» – не просто цепочка акций, а пример того, как общество может объединиться для решения важной проблемы. Мы показали, что каждый город, каждый человек может стать частью этого движения добра и внести свой вклад в спасение жизней людей», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Стоит отметить, что в Подмосковье в рамках акции проводились выездные донорские акции, в которых могли принять участие все желающие.

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#подмосковье
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#врач
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#человек
#акции
#донор
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Врач Шахвеледов раскрыл, в каком случае самолечение опасно
Врач Шахвеледов: самолечение допустимо только при лёгкой простуде
04 марта 2024, 17:34

Фото: iStock/artisteer

Самолечение допустимо при лёгких заболеваниях, но оно не должно полностью заменять профессиональную медицинскую помощь. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказал зампред Союза молодых врачей МО, врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов.
Он подчеркнул, что прибегнуть к самолечению можно в том случае, если человек уже сталкивался ранее с подобными симптомами. Также самостоятельное восстановление возможно при лёгкой простуде и неотложных ситуациях, которые требуют срочных мер во избежание ухудшения состояния.

При этом собеседник ОСН подчеркнул, что самолечение лучше проводить под контролем врача, поскольку нередки случаи, при которых самостоятельное вмешательство лишь усугубляет ситуацию.

Так, самолечение строго запрещено при неизвестных заболеваниях, серьёзных проблемах со здоровьем, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания. Также рискованно самостоятельно лечиться при хронических заболеваниях, в частности, при астме или диабете.

Это связано с тем, что человек может принять не то лекарство и в неправильной дозировке.

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#медицина
#лечение
#заболевания
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Диетолог Журавлёва раскрыла, так ли опасен сахар, как о нём говорят
Диетолог Журавлёва: сахар безвреден в малых количествах
04 марта 2024, 17:02

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Диетолог Полина Журавлёва рассказала в беседе с Общественной службой новостей действительно ли так опасен сахар, как принято считать.
Эксперты часто говорят о том, что употребление сахара негативно влияет на весь организм, вымывая витамины группы В, нарушая баланс фосфора и кальция, вызывая проблемы с сердцем, почками и другими органами.

Собеседница ОСН подчеркнула, что чрезмерное употребление любого, даже самого полезного продукта, наносит вред организму. Так, например, переизбыток витамина С вызывает аллергию, выводит из строя органы ЖКТ и поджелудочную железу. Также он приводит к появлению камней в почках и наносит удар по нервной системе.

С сахаром ситуация аналогичная: чрезмерное употребление крайне вредно, но в малых дозах сахар абсолютно безвреден и помогает наполнить организм энергией.

Журавлёва напомнила, что сахаросодержащие продукты могут избавить от голода и заменить целый приём пищи. Однако делать так часто диетолог не рекомендует. Она указала, что ежедневная норма сахара – не более шести ложек или 30 граммов.

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#сахар
#диетолог
#продукты
#здоровье
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Жители Луховиц сдали на выездной донорской акции более 36 литров крови
04 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию провели в подмосковных Луховицах, из 86 пришедших человек к сдаче крови допустили по медицинским показаниями 81, вместе они сдали 36,45 литра крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Среди сдающих были не только опытные доноры, но и новички, которые пришли сделать донацию впервые. Перед процедурой все пришедшие прошли медицинский осмотр и заполнили анкеты о самочувствии. (…) Хочу поблагодарить жителей Луховиц за активную позицию. Луховицы входят в пятёрку лидеров донорского движения Подмосковья», — отметила врач-трансфузиолог, представительница Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Она добавила, что донорская кровь в медучреждениях нужна всегда, в ней нуждаются пострадавшие в ДТП, пациенты с ожогами и травмами, окнопациенты и новорождённые с некоторыми патологиями.

Подмосковный центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Уточнить условия можно по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

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#донорская кровь
#медицина
#здравоохранение
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Россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть
Диетолог Волынкина: сахар, выпечка и колбасы мешают в похудении
04 марта 2024, 13:55

Фото: iStock/vadimguzhva

Сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы мешают человеку похудеть. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог, спортивный тренер Мария Волынкина.
Употребление сахара приводит к резкому повышению уровня сахара в крови и выбросу инсулина. Это позволяет добиться высокой работоспособности, однако она быстро сменяется сонливостью и усталостью, подчеркнула специалист.

Также вредны для организма продукты, содержащие белую муку. Это, например, выпечка и макароны. Вредны при похудении фастфуд, кетчуп и майонез.

На время диеты следует отказаться от жирной, острой и солёной пищи, а, в частности, от полуфабрикатов, колбас, сосисок, консервов и алкоголя, который снижает метаболизм, заключила собеседница NEWS.ru.

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#похудение
#питание
#продукты
#диета
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В Подмосковье за год родилось более 70 тысяч детей
04 марта 2024, 13:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 72,7 тыс. младенцев родилось в Московской области в 2023 году, такие высокие показатели связаны, в том числе, с повышением качества медицинского обслуживания беременных и рожениц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и для родов. В рамках проекта «Наша женская консультация» были внедрены новые услуги для беременных, в том числе индивидуальное сопровождение беременности личным помощником и телемедицинские консультации», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Она добавила, что подмосковные родильные дома оснащены всем необходимым оборудованием, а штаты медучреждений укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

В министерстве отметили, что подмосковные медучреждения принимают не только жительниц Московской области, но и приезжих со всей России, и роды здесь принимают бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования.

Полная информация о системе родовспоможения в Московской области размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье», кроме того, вопросы можно задать специалистам контактного центра по бесплатному телефону: 7 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

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#новорождённые
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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
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