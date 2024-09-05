Озвучен главный симптом камней в почках

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Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что основным симптомом камней в почках являются мучительные колики в области спины.
При этом она заметила, что почечная колика, как правило, развивается внезапно.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым отнёс храп и прерывистый сон. Также он заявил, что симптомами болезни сердца могут быть повышенная потливость, постоянный кашель, боль в левом подреберье, в затылочной области, головная, а также мелькание мушек.
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«Приступообразные, иногда мучительные, боли в животе или поясничной области, перемещающего характера, в том числе иррадиацией в пах», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым отнёс храп и прерывистый сон. Также он заявил, что симптомами болезни сердца могут быть повышенная потливость, постоянный кашель, боль в левом подреберье, в затылочной области, головная, а также мелькание мушек.
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Мелисса Тимофеева