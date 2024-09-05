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Перечислены неочевидные симптомы болезней сердца

Врач Иванов назвал прерывистый сон неочевидным симптомом проблем с сердцем
05 сентября 2024, 20:48
Фото: iStock/eternalcreative

Фото: iStock/eternalcreative

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым отнёс храп и прерывистый сон.
«Если вам кажется, что ваш супруг выступает по ночам в симфоническом оркестре, солистом, то, к сожалению, это может быть очень грозным симптомом, в том числе остановки дыхания во время сна», — прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.

Также он заявил, что симптомами болезни сердца могут быть повышенная потливость, постоянный кашель, боль в левом подреберье, в затылочной области, головная, а также мелькание мушек.



Ранее эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова причисляла к основным симптома преддиабета бессонницу и жар.

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#симптомы
Люберецкие офтальмологи спасли пациентку от слепоты
05 сентября 2024, 21:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы помогли женщине, которой грозила полная слепота. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 71-летняя пациентка с жалобами на потерю зрения. Врачи диагностировали у неё перезрелую ядерную катаракту. При этой патологии хрусталик приобретает жёлто-коричневый цвет, и человек видит, словно через тёмно-жёлтое стекло.

Болезнь развивается постепенно и одновременно в обоих глазах, поэтому пациент может не сразу заметить изменения. На определённой стадии заболевания зрение улучшается вблизи, а затем предметы мутнеют. Далее наступает резкое ухудшение, и человек слепнет.
«Случай был сложный. Стандартная операция через проколы могла привести к смещению хрусталика и внутреннему кровотечению. Мы сделали разрез, извлекли разрушающийся хрусталик и наложили швы. Месяц женщина восстанавливалась амбулаторно, а затем вернулась к нам на повторную операцию», – рассказала хирург-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Люберецкой больницы Елена Митяева.
По её словам, через прокол врачи имплантировали искусственный хрусталик. В итоге зрение пациентки восстановилось на 70%. Через 5-6 месяцев, когда снимут роговичные швы, оно должно улучшиться до 90%.

В министерстве напомнили, что при снижении зрения специалисты советуют обращаться к врачу немедленно. Упущенное время повышает риск осложнений.

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#офтальмолог
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#московская область
#глаза
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Клиника №1 успешно прошла повторную сертификацию в Национальном институте качества
05 сентября 2024, 16:42

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Клиника №1 Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера успешно прошла повторный сертификационный аудит Национального института качества Росздравнадзора на соответствие стандартам добровольной сертификации медицинских учреждений.
В результате проверки клиника подтвердила сертификат соответствия.
«Хочется особенно отметить, что стационар Московского областного противотуберкулезного диспансера стал первым среди протвотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог пройти ре-сертификацию и подтвердить высокий уровень оказания медицинской помощи», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Этот успех стал возможен благодаря усердной работе всего персонала и профессиональному руководству.

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#подмосковье
#проверки
#врач
#клиника
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В Мытищах заложили капсулу времени в основание строящейся поликлиники
05 сентября 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство поликлиники, рассчитанной на 255 посещений в смену, началось на территории жилого комплекса «Мытищи Парк», в церемонии закладки капсулы времени в основание здания приняли участие глава округа Мытищи Юлия Купецкая и представительница компании-застройщика — директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, поликлиника, расположенная на Силикатной улице в Мытищах, будет представлять собой здание переменной этажности в 2-3 этажа общей площадью 4,3 тыс. квадратных метров. Здесь также разместится встроенный пост скорой помощи на две бригады. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием», — говорится в сообщении.
Поликлинику строят за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут муниципалитету.

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#мытищи
#строительство
#минжилполитики мо
#поликлиника
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В детском центре имени Рошаля медицинскую помощь получили свыше 1000 маленьких пациентов
05 сентября 2024, 11:59

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи диагностического Центра имени Л.М. Рошаля ведут приём детей с конца августа.
Консультацию у врачей-специалистов могут получить как жители Подмосковья, так и пациенты со всей территории России.
«С момента начала работы клинико-диагностического центра консультацию наших врачей получили уже более 1000 маленьких пациентов. Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», - сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр является ключевым проектом в области здравоохранения Московской области. Он выступает координатором всех детских учреждений региона. В центре работают ведущие специалисты со всей страны в областях педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики. Ежегодно здесь предоставляется стационарная помощь примерно 15 тысячам юных пациентов, а амбулаторное обслуживание получают более 150 тысяч детей.

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#пациенты
#заболевания
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«Заражение крови и сепсис»: врач рассказал, чем опасен пирсинг в домашних условиях
05 сентября 2024, 11:39

Фото: istockphoto / Serhii Sychov

Опасные наборы для пирсинга резко набрали популярность среди российских подростков.
Школьники активно покупают недорогие комплекты на маркетплейсах и самостоятельно делают себе проколы. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупреждает, что самостоятельное проведение процедуры может иметь множество неприятных последствий. В состав наборов для пирсинга входят некачественные украшения и иглы для проколки. Отзывы о таких продуктах сообщают, что иглы часто приходят в обычных зип-пакетах, что указывает на отсутствие стерильности, а сами инструменты могут быть плохо заточены или деформированы.

«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария – анафилактическому шоку», – подчёркивает Рамил Шахвеледов.
Медик отговаривает от эксплуатации таких инструментов. Повторное использование затупленных или искривленных игл, которые могут застревать в коже, приводит к травмам и образованию рубцов. По словам Шахвеледова, нестерильные инструменты могут стать причиной заражения крови или инфекций, что может привести к образованию абсцессов и сепсису.
«Такие процедуры должен выполнять исключительно специалист, который прошел соответствующее обучение. Родителям стоит усилить контроль за детьми, несмотря на все модные тенденции», – поясняет педиатр.

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Житель Чехова чуть не лишился подвижности пальца из-за тарелки
05 сентября 2024, 11:15

Фото: iStock/ShutterOK

Серьёзную травму указательного пальца руки получил 50-летний житель подмосковного Чехова, неудачно уронив тарелку. На помощь пациенту пришли врачи местной больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Осколок тарелки разрезал сухожилие, отвечающее за сгибание и разгибание пальца. Для того, чтобы сшить это сухожилие, потребовалась полуторачасовая операция, её провёл травматолог Чеховской больницы Салман Асламханов.

«Кисти рук состоят из множества связок и сухожилий. Повреждения сухожилий снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», — пояснил Салман Асламханов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно, теперь у пациента впереди восстановительный период под наблюдением врача.

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Врач Щербакова перечислила предвестники диабета

Врач Тарасова озвучила неожиданные причины шума в ушах

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#минздрав мо
#операция
#хирург
#чехов
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Врач Щербакова перечислила предвестники диабета
04 сентября 2024, 21:13

Фото: iStock/Maya23K

Эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова причислила к основным симптома преддиабета бессонницу и жар.
Резкое снижение веса и судороги по ночам также могут говорить о зачатках заболевания.

«Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Для предотвращения развития диабета надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризации, в рамках которой проводится анализ содержания сахара крови натощак», — добавила в беседе с NEWS.ru Щербакова.

Ранее заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус говорила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.

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#болезнь
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#врач
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Врач Тарасова озвучила неожиданные причины шума в ушах
04 сентября 2024, 20:34

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-невролог Анастасия Тарасова заявила, что причиной шума в ушах могут стать депрессивные и тревожные состояния.
Она пояснила, что есть два вида шума – слышимый самому человеку и слышимый и пациенту, и врачу.

«Первый вид шума в ушах является самым распространенным. На первом месте среди причин такого шума стоят тревожные и депрессивные состояния, и уже следом — более серьезные причины. Важно заметить, что от того, где человек ощущает шум (в голове или конкретном ухе) можно предположить причину шума», — отметила в беседе с Газета.ру Тарасова.

Второй вид шума может появиться при пороках сердечно-сосудистой системы, новообразованиях в полости черепа, при наличии инородного тела в слуховом проходе.

Ранее врач-отоларинголог Калсын Гамзатов заявлял, что запущенный отит может привести к потере слуха.

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#шум
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#опасность
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В Подмосковье создана одна из лучших в стране систем охраны здоровья детей
04 сентября 2024, 19:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Система детского здравоохранения в Подмосковье за последнее время претерпела значимые изменения. Об этом рассказали участники V Cъезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который стартовал сегодня в Красногорске.
«Важно фиксировать динамику развития детской медицины. Благодаря вниманию президента к вопросам детства, а также нацпроектам, за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске на днях глава государства вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля. У нас в регионе 1 млн 760 тыс. детей, и многопрофильная больница была необходима», – заявил, открывая съезд, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ДКЦ – это флагманский проект здравоохранения Подмосковья. Центр стал координатором всех детских учреждений региона. В нём собрана сильная команда специалистов со всей России, которые оказывают медицинскую помощь по 28 медицинским профилям.

С момента открытия медицинскую помощь в центре получили уже более 800 детей, проведено порядка 70 телемедицинских консультаций. 16 сентября открывается стационар, где ежегодно смогут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а проходить обследования или консультации – 150 тыс., причём не только из Московской области, но и со всей России.

Показатель выживаемости малышей, родившихся раньше срока, в Московской области за последние пять лет увеличился более чем на 10%. А младенческая смертность за девять лет сократилась в регионе с 4,8% до 3,5%. Все это стало возможным благодаря созданной в Подмосковье при поддержке президента сети учреждений родовспоможения. Она включает 6 перинатальных центров – Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щёлковский и Балашихинский, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, а также 13 перинатальных центров второго уровня с современным медоборудованием и квалифицированными специалистами.

На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.Для заботы о молодых мамах открывают центры грудного вскармливания. В рамках регионального проекта «Наша женская консультация» они могут воспользоваться телемедицинскими консультациями, индивидуальным сопровождением беременности и другими услугами. Помимо этого, работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

С 1 сентября 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в роддомах вручают подарочные наборы для новорождённых под названием «Я родился в Подмосковье!». Ведущие акушеры и педиатры региона разработали перечень предметов, необходимых в первые месяцы жизни малыша. Они вошли в готовый подарочный набор. В качестве альтернативы родители могут взять денежную выплату в 20 тыс. рублей.

В Московской области особое внимание уделяется помощи детям с редкими заболеваниями. В орфанном регистре – 637 детей по 42 нозологиям, они получают все необходимые лекарства. В регистре паллиативной медицинской помощи – 723 ребенок. Для них создано свыше 100 койко-мест. Кроме того, в этом году медицинские бригады совершили почти 8 тыс. выездов на дом.

В Подмосковье реализуется проект «Поликлиника: Перезагрузка». Это единый стандарт, который позволяет сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. В 2024 году к единому стандарту будут приведены все детские поликлиники. Аналогичный проект и в стационарах. Там реорганизуются хирургические центры, в том числе по профилю детской хирургии, чтобы лечение проходило в комфортных условиях.

Еще один проект – «Наш участковый врач», который поддержан президентом. Его координируют специалисты НИКИ детства, которые регулярно отправляются в муниципалитеты и помогают педиатрам на местах. В этом году совершено уже 77 выездов в 47 населённых пунктов, провели более 6 тыс. осмотров. К проекту подключились специалисты из 44 регионов России. Для них проводятся тренинги и стажировки.

Для реабилитационной помощи детям в Подмосковье создано свыше 600 коек, из них 440 – федеральные учреждения, 18 – амбулаторно-поликлинические учреждения, оказывающие помощь на третьем этапе реабилитации. Приоритет – медицинская помощь без ожидания: проведение первой стадии реабилитации уже на стационарном этапе с дальнейшим направлением на амбулаторную или стационарную реабилитацию второго этапа или в санаторий. Это реализуется в автоматическом режиме в ЕМИАС и позволит сопровождать ребёнка по окончании выписки из стационара, уменьшить осложнения после травм и заболеваний.

В октябре в Подмосковье открывается Центр критических состояний детей. Он позволит круглосуточно наблюдать за маленькими пациентами, находящимися в реанимациях больниц Московской области и принимать незамедлительные решения об изменении лечения или транспортировки санитарной авиацией.

В 2024-м начнется капремонт одной из ведущих детских больниц региона – Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. После обновления там будут оказывать высококвалифицированную помощь в условиях комфортного пребывания мамы и ребёнка.

В структуре детского здравоохранения Подмосковья – 53 больницы, 145 поликлиники, 175 амбулаторий и кабинетов, пять учреждений высшего уровня и около 5 тыс. стационарных коек.

В регионе – 3062 врачей-педиатров. Для участковых педиатров и врачей-терапевтов действуют такие меры поддержки, как программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», проект «Приведи друга», а также компенсация аренды жилья размером 20 тыс. рублей ежемесячно. Подробности можно найти на сайте.

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