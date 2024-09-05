Перечислены неочевидные симптомы болезней сердца

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Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым отнёс храп и прерывистый сон.
«Если вам кажется, что ваш супруг выступает по ночам в симфоническом оркестре, солистом, то, к сожалению, это может быть очень грозным симптомом, в том числе остановки дыхания во время сна», — прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.
Также он заявил, что симптомами болезни сердца могут быть повышенная потливость, постоянный кашель, боль в левом подреберье, в затылочной области, головная, а также мелькание мушек.
Ранее эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова причисляла к основным симптома преддиабета бессонницу и жар.
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