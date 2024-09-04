Врач Тарасова озвучила неожиданные причины шума в ушах

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Врач-невролог Анастасия Тарасова заявила, что причиной шума в ушах могут стать депрессивные и тревожные состояния.
Она пояснила, что есть два вида шума – слышимый самому человеку и слышимый и пациенту, и врачу.
Второй вид шума может появиться при пороках сердечно-сосудистой системы, новообразованиях в полости черепа, при наличии инородного тела в слуховом проходе.
Ранее врач-отоларинголог Калсын Гамзатов заявлял, что запущенный отит может привести к потере слуха.
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«Первый вид шума в ушах является самым распространенным. На первом месте среди причин такого шума стоят тревожные и депрессивные состояния, и уже следом — более серьезные причины. Важно заметить, что от того, где человек ощущает шум (в голове или конкретном ухе) можно предположить причину шума», — отметила в беседе с Газета.ру Тарасова.
Второй вид шума может появиться при пороках сердечно-сосудистой системы, новообразованиях в полости черепа, при наличии инородного тела в слуховом проходе.
Ранее врач-отоларинголог Калсын Гамзатов заявлял, что запущенный отит может привести к потере слуха.
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Мелисса Тимофеева