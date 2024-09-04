Врач Щербакова перечислила предвестники диабета

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Эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова причислила к основным симптома преддиабета бессонницу и жар.
Резкое снижение веса и судороги по ночам также могут говорить о зачатках заболевания.
Ранее заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус говорила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.
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«Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Для предотвращения развития диабета надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризации, в рамках которой проводится анализ содержания сахара крови натощак», — добавила в беседе с NEWS.ru Щербакова.
Ранее заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус говорила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.
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Мелисса Тимофеева