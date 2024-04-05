Врач Кашух назвала неожиданные полезные свойства жвачки

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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила о пользе жвачки, в частности, для зубов и ЖКТ.
«Жевательная резинка может быть полезна для полости рта, так как она помогает очистить зубы от остатков пищи и избытка бактерий, приводящих к кариесу. Бактерии вырабатывают кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Слюна разбавляет кислоту, создает плёнку на поверхности эмали и затрудняет бактериям работу», — пояснила в беседе с «Известиями» Кашух.
Врач развеяла миф о том, что жвачка на пустой желудок усиливает выработку кислоты в желудке и провоцирует гастрит. Она отметила, что некоторым людям продукт помогает избавится, например, от изжоги.
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