Озвучена основная опасность для здоровья офисных работников

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Врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что основной опасностью для здоровья офисных работников является многочасовая сидячая работа.
«Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа в офисе. Из-за нее кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную утомляемость, раздражительность, нарушение сна. В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости», — отметила в беседе с NEWS.ru Малиновская.
В этой связи она рекомендовала делать перерыв в течение дня каждые полтора-два часа, употреблять достаточно воды, делать зарядку и гимнастику для глаз.
Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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