Стоматолог Тышкевич объяснила опасность раскалывающегося зуба

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Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что раскалывающийся зуб опасен инфекциями и заражениями.
«Одним из самых больших рисков, связанных с трещинами в зубах, является возможность проглатывания осколка во время сна. Такой факт не следует недооценивать, поскольку он может стать причиной серьёзных проблем — от повреждения пищевода до угрожающей жизни ситуации, если фрагмент будет заблокирован в дыхательных путях», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.
Специалист подчеркнула, что в случае откола части зуба или трещины на поверхности эмали надо немедленно обращаться к врачу.
Ранее Наталья Тышкевич говорила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.
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