Врач Золотарева заявила об опасности длительного сна

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Сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком продолжительный сон может пагубно сказаться на здоровье, вызывая проблемы с сердечно-сосудистой системой.
«Длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса. Продолжительный сон также снижает уровень бодрости и активности, что ухудшает общее самочувствие», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.
Она отметила, что причинами гиперсна могут быть ментальные нарушения, эндокринные сбои, хронические болезни, а также приём некоторых медикаментов.
До этого врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев заявил, что бороться с артериальной гипертензии нужно не с помощью снижения давления медикаментозно, а укреплять сердечно-сосудистую систему.
«Надо бороться с причиной, улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, а не снижать давление. Если мы говорим о каких-то чудовищных цифрах, то здесь человеку некомфортно от того, что его организм пытается создать нормальное перфузионное давление, поэтому приём препаратов будет оправдан. Но мы при этом не можем снижать давление до цифр вроде 120 на 80. Даже снижение давления до цифр 140 на 100 преступно. Если снизить давление до ничтожных величин, для человека в возрасте это будет просто убийством тканей его организма», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.
Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» сообщал, что в течение ночи человек меняет позы до 150 и больше раз.
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