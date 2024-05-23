Озвучена полезная альтернатива майонезу

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Врач-терапевт Ольга Чиркова заявила, что наиболее полезной альтернативой майонезу могут стать сметана либо йогурт со специями.
«Майонез не может рассматриваться в одном ряду с благородными соусами. Это не самый удачный соус, получивший популярность за счет дешевизны. Он очень калорийный, часто содержит множество добавок — консервантов, эмульгаторов, усилителей вкуса и так далее. Лучше использовать вместо него сметану или натуральный йогурт с натуральными специями», — пояснила в беседе с NEWS.ru специалист.
Ранее диетолог Асият Хачирова предупреждала, что в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы. Она отмечала, что паразит может попасть в продукт благодаря сырому яйцу.
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