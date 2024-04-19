Озвучена страшная опасность даже малых доз водки

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Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что водка опасна тем, что даже в малых дозах разрушает мозг очень быстро.
Он отметил, что ухудшения могут быть заметны уже в течение трёх месяцев употребления небольшого количества напитка.
Специалист добавил, что регулярное потребление водки приводит и к ухудшению зрения.
Ранее врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев напоминал о том, что антибиотики нельзя совмещать с алкоголем.
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«Даже малые дозы водки, регулярно употребляемые в течение трех — шести месяцев, способны нанести непоправимый урон психологической и эмоциональной сферам человека, а также вызвать нарушения речи, слуха и координации движения. Возникнут частые головокружения, головные боли и другие трагические последствия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Специалист добавил, что регулярное потребление водки приводит и к ухудшению зрения.
Ранее врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев напоминал о том, что антибиотики нельзя совмещать с алкоголем.
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Мелисса Тимофеева