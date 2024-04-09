Озвучены главные принципы долголетия

Замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов отнёс к наиболее важным факторам, влияющим на продолжительность жизни, физические и умственные нагрузки, а также умение находить счастье в повседневной жизни.