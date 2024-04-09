Озвучены главные принципы долголетия

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Замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов отнёс к наиболее важным факторам, влияющим на продолжительность жизни, физические и умственные нагрузки, а также умение находить счастье в повседневной жизни.
«Так, у японцев, нации долгожителей, есть популярный термин «икигай». Он означает смысл жизни как способность находить счастье в повседневных делах. Большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни. Они не боятся планировать вперёд. Это серьёзный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — пояснил в беседе с «Известиями» Филиппов.Кроме того, на продолжительность жизни, по его мнению, влияет и окружение человека.
Ранее врач-гериатр Глеб Краснов перечислил три основных фактора, которые влияют на продолжительность жизни человека, к которым он отнёс достаток.
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