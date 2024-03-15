Врач назвал привычку, сокращающую продолжительность жизни

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У людей, сидящих больше 8 часов в сутки, риск развития хронических заболеваний повышается на 10-20%. Об этом заявила физиотерапевт Луиза Райт в беседе с HuffPost.
Райт уверена, что сидячий образ жизни потенциально сокращает ее продолжительность. Даже регулярные тренировки по 30-45 минут в день не могут компенсировать вред от нескольких часов непрерывного сидения.
Врач отметила, что для решения проблемы, нужно двигаться в течение всего рабочего дня, а не только во время занятий спортом. Для примера она предложила назначать встречи в парке, где можно обсуждать дела, одновременно прогуливаясь по аллеям. Также она посоветовала вставать со стула во время телефонных разговоров.
Она также назвала полезной привычку ходить по лестнице. Людям, работающим из дома, эксперт посоветовала каждое утро и вечер имитировать дорогу до работы и обратно: несколько километров прогуливаться пешком или ездить на велосипеде.
Помимо этого, по вечерам Райт призвала выбирать активный отдых. Даже если не хочется куда-то ходить, можно вставать с дивана и делать разминку или танцевать.
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Врач отметила, что для решения проблемы, нужно двигаться в течение всего рабочего дня, а не только во время занятий спортом. Для примера она предложила назначать встречи в парке, где можно обсуждать дела, одновременно прогуливаясь по аллеям. Также она посоветовала вставать со стула во время телефонных разговоров.
Помимо этого, по вечерам Райт призвала выбирать активный отдых. Даже если не хочется куда-то ходить, можно вставать с дивана и делать разминку или танцевать.
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Алина Юрчак