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Озвучены симптомы, при которых нужно срочно провериться на диабет

Врач Чиркова рекомендовала при утомляемости и жажде провериться на диабет
03 мая 2024, 18:48
Фото: iStock/MediaRec

Фото: iStock/MediaRec

Терапевт Ольга Чиркова перечислила симптомы, при которых нужно как можно скорее провериться на диабет.
К ним врач отнесла повышенную утомляемость, жажду, учащённое мочеиспускание, беспричинную слабость, усиленный аппетит и большую чувствительность кожи.

«Могут беспокоить жажда, частое и обильное мочеиспускание, беспричинная слабость и быстрая утомляемость, усиленный аппетит, чувствительная кожа, плохо заживающие ранки. Не усвоенная глюкоза поражает стенки сосудов и вызывает патологию капилляров, нервных окончаний, что, в свою очередь, приводит к поражению конечностей, почек и сетчатки глаза», — отметила в беседе с NEWS.ru Чиркова.



Ранее врач диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева объяснила, что жир на животе может указывать на шесть групп заболеваний, среди которых сахарный диабет и онкология.

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#врач
#сахарный диабет
#симптомы
#здоровье
Воробьёв осмотрел Дмитровский филиал областного медицинского колледжа после капремонта
03 мая 2024, 19:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил после капремонта работу Дмитровского филиала областного медицинского колледжа. Ремонт сделали в прошлом году, причём впервые почти за 60 лет. Летом 2023-го глава региона проинспектировал ход работы, а теперь пообщался со студентами и педагогами, осмотрел кабинеты.
«Мы в Подмосковье модернизируем колледжи, приводим их к современному стандарту. Но за содержание отвечают наши педагоги. Спасибо вам за работу», – поблагодарил губернатор преподавателей.
Обратился он и к студентам.
«В Московской области очень хорошие медколледжи. В этом филиале учатся больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованными во всех клиниках. Вы здесь получаете реальные навыки, качественное образование. Тому, чему вы хотите научиться, вас научат», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе капремонта здание полностью перестроили: заменили фасад, обновили кровлю, инженерные коммуникации, сделали перепланировку помещений, добавили новые аудитории, что позволит в этом году увеличить число принятых на обучение абитуриентов до 220. Рабочие благоустроили территорию, оборудовали спортивную площадку и зону отдыха.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, в колледже установили современное оборудование, чтобы студенты учились применять свои знания на практике. Это тренажёры для отработки внутримышечных и внутривенных инъекций, навыков ухода за пациентами, реанимации. Также на занятиях используют интерактивную программу «МедМан», объединяющую 138 образовательных кейсов. Смоделировать различные медицинские манипуляции можно с помощью 3D-графики, видео и геймификации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я на втором курсе акушерского дела. Мне очень интересно изучать всё, что связано с детьми. После капремонта появилось намного больше возможностей для обучения – много манекенов, новые пеленальные столики. После окончания колледжа планирую пойти работать в роддом. Мне очень нравится эта профессия, но я также планирую получить высшее образование по той же специальности», – поделился планами Максим Данилов.
В прошлом году выпускниками учебного заведения стали 83 специалиста. 69 из них устроились на работу в подмосковные медучреждения. В этом году ожидаемый выпуск – 145 человек, в том числе 109 бюджетников. Почти все ребята планируют остаться в регионе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас в филиале Дмитровского медколледжа сестринскому, акушерскому и лечебному делу обучаются 429 студентов, 366 из них – за счёт областного бюджета.
«Дмитровский филиал готовит специалистов среднего звена по трём направлениям: сестринское, лечебное и акушерское дело. Обучаются студенты как после девятого, так и после 11-го класса. Это ребята из Дмитрова и всех близлежащих округов. Практику они могут проходить по месту жительства в наших областных учреждениях. Здесь полностью обновлены оргтехника, мебель, оборудование, закуплены новые мультимедийные программы. Это не только новое здание, но и новые условия учёбы», – рассказал директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Преподаватель медколледжа Галина Ивановна рассказала, что раньше ей приходилось ездить на работу из Москвы. Но недавно вместе с семьёй она перебралась в Дмитровский городской округ.
«У нас замечательный коллектив. Я раньше жила в Москве, ездила оттуда, но наконец-то здесь осела. Мне очень нравится. Мы нашли дом в деревне. Сейчас езжу в столицу только по необходимости», – поделилась Галина Ивановна.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

После капремонта медики из разных округов Подмосковья могут проходить на базе колледжа курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Раньше для этого приходилось ездить в Раменское или Москву. В этом году обучение уже прошли 125 специалистов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе общения ребята пожаловались губернатору, что автобус маршрута №2 от вокзала до колледжа ходит редко, и студентам с преподавателями сложно добираться на учёбу и работу.

Губернатор пообещал, что вопрос будет решён в ближайшее время.

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Россиянам назвали пять способов стать долгожителем
Врач Сухомлинова заявила о важности активности и самодисциплины для долголетия
03 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С. М. Рысса ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова Ирина Сухомлинова заявила, что долголетию способствуют социальная и физическая активность, самодисциплина, а также полноценное питание, динамическое наблюдение гериатром, лояльность назначениям медиков.
«В зависимости от возраста, степени компенсации заболеваний и сложных жизненных ситуаций в помощи и поддержке могут нуждаться не только пациенты, но и их родственники. Скоординировать все составляющие, иногда помочь родственникам понять и реализовать недостающие факторы долголетия любимого человека – задача гериатрической службы», — добавила в беседе с «Петербургским дневником» Сухомлинова.

Она отметила, что эта работа выполняется при содействии служб социальной помощи населению и психологического сопровождения.

Ранее замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов относил к наиболее важным факторам, влияющим на продолжительность жизни, физические и умственные нагрузки, а также умение находить счастье в повседневной жизни.

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Россиянам раскрыли, что делать при укусе ребёнка клещом
Врач Маркова рекомендовала ехать в травмпункт при укусе ребёнка клещом
03 мая 2024, 18:19

Фото: iStock/Ladislav Kubeš

Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр Дарья Маркова заявила, что в случае, если ребёнка укусил клещ или какое-либо другое насекомое, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
«Первое правило: не пытаться вытащить клеща самостоятельно. Не нужно «тестировать» на ребёнке народные средства, вроде иголок и подсолнечного масла. Лучше сразу отправиться в ближайший травмпункт и доверить извлечение клеща врачу», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Также она обратила внимание на необходимость удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза. Соответствующие исследования также делаются сразу в травмпунктах.

Ранее кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва заявила, что укусы насекомых могут быть крайне опасны из-за сильнейшей аллергической реакции.

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#педиатр
#дети
#клещи
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Врач Островская предупредила об опасности нестандартных способов окраски яиц
03 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/Tetiana Strilchuk

Эндокринолог Елена Островская заявила, что нетрадиционные методы покраски пасхальных яиц могут быть опасны для здоровья, в частности для печени.
К нетрадиционным методам она отнесла использование маркеров, фломастеров, красок и т.д. для покраски яиц.

«Использовать фломастеры, обычные краски, маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и желток. Попадание даже небольшого количества красителей в организм можно сравнить с небольшим химическим отравлением. Это способствует накоплению токсичных веществ, в тканях печени», – объяснила в беседе с Газета.ру Островская.

Как альтернативу врач предложила использовать растительные красители, луковую шелуху, чай каркаде, куркуму и т. д.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказывала, как выбрать полезный пасхальный кулич.

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#пасха
#яйца
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Россиян предупредили о вреде «английского» и «венского» завтраков
Диетолог Королева заявила об опасности «английского» и «венского» завтраков
03 мая 2024, 14:19

Фото: iStock/DronG

Диетолог Маргарита Королева заявила, что английский» и «венский» завтраки, характеризующиеся зачастую жирной и гиперсолёной пищей, могут вызвать проблемы с ЖКТ.
«Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсолёным продуктам, копченостям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть. То же самое касается бекона и всяческих колбасок, которые являются составной частью известных всем «английских» и «венских» завтраков», — поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Специалист посоветовала завтракать в первый час пробуждения сытными и удобоваримыми для желудка блюдами, в частности крупами, омлетами с овощами, творогом и даже котлетами.

А кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с проблемами ЖКТ есть риск столкнуться после майских праздников. Также в постпраздничные дни у людей наблюдаются недомогания сердечно-сосудистой системы, травмы.

«С проблемами с ЖКТ могут столкнуться люди, у которых есть нарушения оттока желчи, камни в жёлчном пузыре или склонность к спазму желчевыводящих путей. Большое количество жирного мяса в сочетании с тяжёлым гарниром в виде картошки или макарон, запиваемое большим количеством алкоголя, нарушает работу ЖКТ и плохо сказывается на самочувствии», — прокомментировал в беседе с RT врач.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.

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#травмы
#шашлык
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Врач Усачёва заявила об опасности укусов насекомых
03 мая 2024, 13:57

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва заявила, что укусы насекомых могут быть крайне опасны из-за сильнейшей аллергической реакции.
Она отметила, что особенно критичной ситуация может быть в случае опухания полости рта или гортани из-за укуса насекомого.

«Ужаливание осы, пчелы, шершня может стать причиной анафилаксии — сильнейшей аллергической реакции. Такие симптомы развиваются молниеносно и сопровождаются тревожностью, судорогами, страхом, падением артериального давления, коллапсом и потерей сознания. Учитывая высокий риск летальности, надо срочно позвонить в службу спасения», — пояснила в беседе с RT врач.

Она добавила, что для снижения реакции можно принять антигистаминный препарат.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что риска завоза и распространения лихорадки Ласса — острого вирусного заболевания, характеризующегося тяжёлым течением, высокой летальностью, поражением многих органов — в России нет.

«Во Франции выявлен завозной случай лихорадки Ласса у военнослужащего, вернувшегося из Африки. Роспотребнадзор системно проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. Ранее регистрировались спорадические случаи завоза вируса в Европу и другие страны из Африки. Риск завоза и распространения лихорадки Ласса в России отсутствует», – приводит АГН «Москва» сообщение Роспотребнадзора.

Ранее известный иммунолог Николай Крючков предупреждал о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете.

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Главный педиатр Одинаева рассказа, чем опасны покупные куличи для детей
03 мая 2024, 11:42

Фото: istockphoto / Tetiana Soares

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева призвала не давать детям магазинные куличи из-за их состава. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что покупные куличи могут вызвать гастроэнтерологические или аллергические проблемы.

«Для того, чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — подчеркнула педиатр.

Стоит отметить, что куличи и десерты с творогом нужно употреблять только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного.

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Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла 3,5 тыс. звонков
03 мая 2024, 11:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более трёх с половиной тысяч звонков обработали операторы горячей линии по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Московской области работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал «Паллиативная помощь», где можно получить семь видов онлайн-услуг. Функционирует также горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники контакт-центра обработали более 3,5 тыс. звонков», — цитируются в сообщении слова главы Минздрава Подмосковья Алексея Сапанюка.
В министерстве также рассказали, что основные темы, которые интересуют звонящих, это обеспечение лекарствами, получение паллиативного статуса, выдача на дом медицинского оборудования и оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Телефон горячей линии: 8-498-683-83-83.

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#минздрав мо
#московская область
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Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья
03 мая 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 4 тысячи участковых педиатров прошли тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач», запущенного в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«За время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.
Занятия включают в себя очные тренинги по профилактике психологического выгорания и развитию эмоционального интеллекта педиатра, а также дистанционные тренинги по управлению стрессом и бесконфликтному общению. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные консультации с психологом, а с этого года в программу вошли терапевтические арт-тренинги.

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