Озвучены симптомы, при которых нужно срочно провериться на диабет

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Терапевт Ольга Чиркова перечислила симптомы, при которых нужно как можно скорее провериться на диабет.
К ним врач отнесла повышенную утомляемость, жажду, учащённое мочеиспускание, беспричинную слабость, усиленный аппетит и большую чувствительность кожи.
Ранее врач диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева объяснила, что жир на животе может указывать на шесть групп заболеваний, среди которых сахарный диабет и онкология.
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«Могут беспокоить жажда, частое и обильное мочеиспускание, беспричинная слабость и быстрая утомляемость, усиленный аппетит, чувствительная кожа, плохо заживающие ранки. Не усвоенная глюкоза поражает стенки сосудов и вызывает патологию капилляров, нервных окончаний, что, в свою очередь, приводит к поражению конечностей, почек и сетчатки глаза», — отметила в беседе с NEWS.ru Чиркова.
Ранее врач диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева объяснила, что жир на животе может указывать на шесть групп заболеваний, среди которых сахарный диабет и онкология.
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Мелисса Тимофеева