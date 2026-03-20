«Стресс и дефицит витаминов»: сомнолог раскрыла причины проблем со сном весной

20 марта 2026, 10:11

Невролог Царева: дефицит витаминов весной приводит к бессоннице

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Авитаминоз и стресс могут стать причиной возникновения проблем со сном в весенний период. Об этом сообщила врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.





Она рассказала, что весной спать хочется меньше, чем зимой, из-за увеличения светового дня. Однако смена сезона нередко сопровождается обострением заболеваний и стрессом, что отрицательно сказывается на качестве ночного отдыха. Кроме того, проблемы со сном могут появиться из-за дефицита витаминов и микроэлементов.





«В этом плане особенно критичен недостаток витаминов группы В, магния, селена и цинка, которые регулируют деятельность нервной системы и влияют на уровень активности щитовидной железы. А от работы этого органа зависит и настроение, и качество сна», — отметила Царева в разговоре с Москвой 24.