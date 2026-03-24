Пара часов в бане вдвое уменьшают шансы на отцовство
Врач Уланкина: Частое парение в бане уменьшает число сперматозоидов до 50%
Регулярные походы в баню могут нарушить процесс созревания сперматозоидов, которым требуется на 2–3 градуса ниже температуры тела. Об этом предупредила эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
По ее словам, при перегреве концентрация и подвижность половых клеток заметно падают. Также высокая температура способствует росту числа клеток с поврежденной ДНК.
«Серьезное воздействие тепла может спровоцировать снижение выработки тестостерона. Исследования подтверждают: пребывание в сауне в течение 2 часов 24 минут каждые две недели способно сократить количество активных сперматозоидов почти на 50%», — подчеркнула Уланкина в разговоре с Life.ru.
Однако разовый поход в баню глобальной угрозы мужскому здоровью не несет. Кроме того, сперматогенез полностью обновляется за два–три месяца. Таким образом, опасен лишь регулярный, систематический перегрев, который может стать барьером на пути к отцовству, заключила врач.