Пара часов в бане вдвое уменьшают шансы на отцовство

24 марта 2026, 17:47

Врач Уланкина: Частое парение в бане уменьшает число сперматозоидов до 50%

Регулярные походы в баню могут нарушить процесс созревания сперматозоидов, которым требуется на 2–3 градуса ниже температуры тела. Об этом предупредила эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





По ее словам, при перегреве концентрация и подвижность половых клеток заметно падают. Также высокая температура способствует росту числа клеток с поврежденной ДНК.





«Серьезное воздействие тепла может спровоцировать снижение выработки тестостерона. Исследования подтверждают: пребывание в сауне в течение 2 часов 24 минут каждые две недели способно сократить количество активных сперматозоидов почти на 50%», — подчеркнула Уланкина в разговоре с Life.ru.