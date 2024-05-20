Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Вирусолог Нетесов заявил о возможном наличии крысиного гепатита у питомцев

Вирусолог Нетесов заявил о возможном наличии крысиного гепатита у питомцев

20 мая 2024, 22:08
Фото: iStock/Nigel Harris

Фото: iStock/Nigel Harris

Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что домашние собаки и кошки могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.
По его словам, маркеры крысиного гепатита Е были выявлены у домашних животных в Гонконге.

«Живого вируса у них пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения этого вируса на людей через данных домашних животных. Так что ситуацию с ним надо срочно изучать в разных странах, включая Россию», – пояснил в беседе с Газета.ру Нетесов.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. Главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов рассказал о том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики.

Читайте также:

Гепатолог Богомолов рассказал о борьбе с гепатитом в Подмосковье

Врач Тен: Маникюр может привести к гепатиту

В РФ граждан с вирусными гепатитами внесут в специальный регистр
#болезни
#рф
#животные
#вирусы
Медобследование в Пушкинском в день диспансеризации и семейного здоровья прошли более 230 человек
20 мая 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Обследование в рамках Единого дня диспансеризации и Дня семейного здоровья в городском округе Пушкинский прошли 233 человека. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета по итогам этих мероприятий.
«Здоровы 70 человек, с факторами риска – 93. Заболевания выявили у 120 человек. Основные факторы риска – повышенное давление и низкая физическая активность. Главные среди выявленных подозрений: у 78 человек – заболевания сердечно-сосудистой системы, у 16 – болезни нервной системы, у 13 - сахарный диабет, у четырёх – подозрение на онкологию», – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что ещё 76 человек направили на дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации. Жителям напомнили, что следующие единые дни диспансеризации запланированы на 25 мая и 8 июня, дни семейного здоровья – на 15 и 29 июня.

Читайте также:

Жителей посёлка Лесной пригласили на встречу в формате выездной администрации

Бюст святого равноапостольного Николая Японского появился в посёлке Правдинский

Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе
#пушкинский округ
#диспансеризация
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бесплатную диспансеризацию с начала года прошли более 1 млн жителей Подмосковья
20 мая 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 1 млн миллиона жителей Московской области прошли в этом году бесплатную диспансеризацию, из них более 240 тыс. – углублённую. Об этом в День здорового образа жизни Подмосковья рассказали в пресс-службе Мособлдуме.
В регионе организовано проведение Единых дней диспансеризации.
«В 2024 году проведено 342 таких мероприятия. Обследования прошли более 30 тыс. человек. Также проведён уже 251 «День семейного здоровья» с участием 16 тыс. жителей», – отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Записаться на медобследование при наличии приглашения для прохождения диспансеризации можно по ссылке на портале госуслуг Московской области «Здравоохранение». Там же содержится подробная информация о прохождении диспансеризации.

Читайте также:

В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания

В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением

Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ
#андрей голубев
#мособлдума
#диспансеризация
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания
20 мая 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Балашихинском роддоме открыли центр поддержки грудного вскармливания
«Получить бесплатную консультацию квалифицированного специалиста в центре «Саввино» сможет любая женщина. Эксперты расскажут, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, какие обстоятельства этому препятствуют и как их избежать, а также как кормящей матери позаботиться о своём здоровье», — цитируются в сообщении слова завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей, неонатолога Дениса Аксёнова.
Аксёнов подчеркнул, что грудное вскармливание крайне полезно младенцу, оно положительно влияет на его иммунитет и помогает развитию пищеварительной и прочих систем организма ребёнка.

Адрес центра грудного вскармливания «Саввино»: Балашиха, микрорайон Саввино, Саввинская улица, дом №15. Телефон: 7-495-522-15-65.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением

Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ

Сомнолог Кудинов заявил о крайней опасности ночной работы
#балашиха
#женщины
#медучреждения
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орехово-Зуеве спасли жизнь пациента с инфарктом и его опасным осложнением
20 мая 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с инфарктом и его опасным для жизни осложнением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в центр 57-летнего пациента с инфарктом миокарда. Причиной стал острый коронарный синдром – закупорка тромбом коронарной артерии, питающей сердце.

Пациента срочно подняли в операционную и удалили тромб, восстановив питание сердца. Однако во время операции у мужчины случилось хаотичное и высокочастотное сокращение сердечной мышцы. Это могло привести к остановке сердца, поэтому пациенту выполнили дефибрилляцию двумя импульсами и продолжили операцию.

После восстановления кровотока в артерии и нормализации работы сердечной мышцы пациент в сознании был проведён в реанимацию, через сутки – в палату, а через неделю – выписан. Сейчас он проходит реабилитацию в поликлинике по месту жительства и чувствует себя хорошо.

Специалисты отмечают, что проведение таких сложных операций в Орехово-Зуевской больнице стало возможным благодаря открытию регионального сосудистого центра, оснащённого передовым оборудованием.

Читайте также:

Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ

Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей

В Одинцовском округе достроят ещё пять поликлиник и ФАП
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#хирург
#врачи
#инфаркт
#пациент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный врач Асанов описал идеальный рацион школьника при подготовке к ЕГЭ
20 мая 2024, 10:29

Фото: Istockphoto / zoka74

Школьник в период сдачи Единого госэкзамена должен отказаться от любых диет. Об этом сообщил врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.
«Во время подготовки к экзаменам недопустимы диеты, за исключением случаев, когда это продиктовано медицинскими показаниями. Рацион выпускника должен быть питательным и разнообразным – включать продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Это, например, сыр, творог, натуральный йогурт, чёрный шоколад и фрукты», – сказал Асанов РИА Новости.
По словам врача, школьнику стоит исключить из рациона газировку, фастфуд и чипсы. Они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. Это приведёт к ухудшению концентрации внимания.

Ранее сообщалось, что основной период ЕГЭ в этом году пройдёт с 23 мая по 5 июля.

Читайте также:

Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей

В Одинцовском округе достроят ещё пять поликлиник и ФАП

В Подмосковье с начала года профосмотры прошли около 500 тысяч детей
#здоровье
#врач
#школьники
#егэ
#питание
#диета
#видное
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сомнолог Кудинов заявил о крайней опасности ночной работы
Сомнолог Кудинов: Работа ночью может привести к онкологии
17 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/dusanpetkovic

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что работа в ночные часы вредна для организма настолько, что может вызвать онкологию, а также проблемы с сердцем.
Также в группу риска входят люди с графиком 2/2.

«Со временем возникает бессонница. Отоспать необходимые 8 часов станет невозможно, и у человека возникнет хронический недосып, что повлечет за собой проблемы с трудоспособностью. Но по сравнению с развивающимися сердечно-сосудистыми болезнями это не так страшно. А падение иммунитета повлечет за собой ещё и онкологические заболевания», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Ранее врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.

Читайте также:

Сомнолог Полуэктов назвал способ борьбы с повторяющимися ночными кошмарами

«Снотворное не поможет»: сомнолог рассказал, что делать при ночном пробуждении

Названы простейшие способы справится с сонным параличом
#врач
#сомнолог
#работа
#ночь
#здоровье
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Энтомолог Гниенко объяснил жжение и зуд от укуса мошкары
Энтомолог Гниенко объяснил реакции на укусы мошкары её слюной
17 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/globalmoments

Энтомолог Юрий Гниенко заявил, что после укуса мошкары возникает зуд и жжение из-за впрыснутой в кровь слюны насекомых.
«Все укусы — для чего? Чтобы выпить кровь. А кровь сворачивается. Чтобы она не сворачивалась, они туда впрыскивают свою слюну, которая препятствует сворачиванию. Вот эта впрыснутая слюна вызывает зуд, жжение, даже отёк бывает. Теоретически, если их много, и они облепят человека со всех сторон, то это может и к летальному исходу привести», — отметил в беседе с Pravda.Ru Гниенко.

Защититься от этого невозможно, а вот справиться с последствиями укусов вполне реально. Специалист порекомендовал дезинфицировать место укуса, принять антигистаминные препараты при необходимости и обратиться к врачу. Он добавил, что место укуса нельзя расчёсывать.

До этого россиянам рассказали, что нельзя делать при укусе пчелы или осы. Так, специалисты утверждают, что нельзя игнорировать укус, размахивать руками, прикладывать подорожник, травмировать и расчёсывать рану, а также оставаться на месте нападение насекомого. Как пишет Общественная Служба Новостей, в такой ситуации лучше осмотреть укус и вытащить пинцетом жало, если оно осталось, обработать рану антисептиком, приложить лёд, много пить, принять антигистаминное средство и при необходимости и ухудшении состояния обратиться к врачу.

Ранее врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук рассказал, как влияет укус клеща на человеческий организм и как обезопасить себя.

Читайте также:

Эпидемиолог Лищук рассказала, как укус клеща влияет на организм человека

Врач рассказал, для кого опасен укус гадюки

Малярия, лихорадка, аллергия. Эксперты рассказали, чем опасен комариный укус
#нападение
#кровь
#пчёлы
#аллергия
#специалисты
#препараты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Умнов озвучил смертельную дозу водки
Врач Умнов назвал смертельной дозой литр водки за час
17 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/GANNAMARTYSHEVA

Преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что литр водки, употреблённый в течение часа, может стать смертельным для человека.
«Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течение часа», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Также врач перечислил признаки алкогольного отравления, к которым отнёс падение температуры, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязную речь, галлюцинации и эпилептические припадки.

Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.

Читайте также:

Стало известно, кто больше склонен к вредным привычкам – «совы» или «жаворонки»

Нарколог Шуров: Слабоалкогольные напитки – самообман

Озвучен простой способ предотвратить появление похмелья
#врач
#нарколог
#напитки
#спирт
#здоровье
#водка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люберецкие врачи вылечили двух укушенных змеями детей
17 мая 2024, 18:46

Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства помогли двум несовершеннолетним, пострадавших от укусов змей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В детское хирургическое отделение со змеиными укусами поступили два ребёнка – 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. Школьник, гуляя в поле, нечаянно наступил на змею, и она укусила его. Девочка хотела провести фотосессию со змеёй и не рассчитала последствий.
«Юных пациентов госпитализировали в детское хирургическое отделение и назначили лечение. В обоих случаях змеи оказались не ядовитыми. Спустя непродолжительный период стационарного лечения дети были выписаны», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением, главный внештатный детский хирург Минздрава Московской области Владимир Трунов.
Специалисты призвали соблюдать технику безопасности при прогулках по лесам и полям. Необходимо внимательно смотреть под ноги, а при обнаружении змеи не приближаться к ней и не пытаться взять в руки. Если змея всё же укусила, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
«Не паникуйте – волнение только стимулирует ускорение сердечного ритма и приводит к быстрому проникновению яда в кровь. Дышите медленно и глубоко. Осмотрите место укуса. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, так как это грозит серьёзными осложнениями вплоть до летального исхода», – посоветовал заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Мишура.
Он напомнил, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд, так как он может проникнуть в организм через слизистую оболочку рта. Место укуса лучше обработать антисептиком, перекисью водорода, раствором марганцовки или йодом. Не нужно перетягивать пострадавшую конечность жгутом, так как это только усилит воздействие яда и может привести к некрозу.

Читайте также:

​В Одинцовском округе достроят ещё пять поликлиник и ФАП

В Подмосковье с начала года профосмотры прошли около 500 тысяч детей

В центре «Ясенки» тестируют роботизированное оборудование для реабилитации
#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#дети
#подмосковье
#московская область
#змеи
#люберцы
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф