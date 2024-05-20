Вирусолог Нетесов заявил о возможном наличии крысиного гепатита у питомцев

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Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что домашние собаки и кошки могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.
По его словам, маркеры крысиного гепатита Е были выявлены у домашних животных в Гонконге.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. Главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов рассказал о том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики.
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«Живого вируса у них пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения этого вируса на людей через данных домашних животных. Так что ситуацию с ним надо срочно изучать в разных странах, включая Россию», – пояснил в беседе с Газета.ру Нетесов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. Главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов рассказал о том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики.
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Мелисса Тимофеева