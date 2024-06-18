Паразитолог объяснил, откуда в салатах мог взяться ботулотоксин

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За последние несколько дней более 100 москвичей пожаловались на симптомы ботулизма, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, а еще 30 – в реанимации. По данным Роспотребнадзора, причиной масштабного отравления стали салат с тунцом и лобио от популярных брендов «Кухня на районе» и ООО «Гастропорт».
Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной службой новостей заявил, что возбудитель инфекции, вероятнее всего, содержался в консервированным тунце или фасоли, из которых готовили салаты.
Бартули пояснил, что это связано с тем, что ботулотоксин, который производит бактерия Клостридиум ботулинум, размножается в бескислородной среде. Врач отметил, что бактерии могли попасть на продукт еще в процессе подготовки к консервации. К сожалению, зараженные продукты нельзя отследить без должной экспертизы.
Паразитолог пояснил, что сначала ботулизм похож на обычное отравление, но именно с первыми симптомами важно обратиться в клинику, поскольку может стать поздно. Запущенный случай ботулизма характеризуется поражением нервной системы и дисфункцией работы мышц. В результате происходит паралич гортанных мышц, и больной задыхается.
Он также подчеркнул, что Клостридиум ботулинум нельзя заразиться от другого человека. Бактерия передается только от зараженной пищи. Тяжесть отравления напрямую зависит от количества ботулотоксина.
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Бартули пояснил, что это связано с тем, что ботулотоксин, который производит бактерия Клостридиум ботулинум, размножается в бескислородной среде. Врач отметил, что бактерии могли попасть на продукт еще в процессе подготовки к консервации. К сожалению, зараженные продукты нельзя отследить без должной экспертизы.
Паразитолог пояснил, что сначала ботулизм похож на обычное отравление, но именно с первыми симптомами важно обратиться в клинику, поскольку может стать поздно. Запущенный случай ботулизма характеризуется поражением нервной системы и дисфункцией работы мышц. В результате происходит паралич гортанных мышц, и больной задыхается.
Он также подчеркнул, что Клостридиум ботулинум нельзя заразиться от другого человека. Бактерия передается только от зараженной пищи. Тяжесть отравления напрямую зависит от количества ботулотоксина.
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Алина Юрчак