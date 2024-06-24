Свыше 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 1,3 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в прошедшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В выходные проверить здоровье в парках жители могли в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Лобне, Наро-Фоминске, Рузе и Шатуре.
для удобства получения результатов обследования они придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».
Читайте также:
Видновские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли, которую она боялась удалять 15 лет
В Шаховской построили два ФАПа
Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
«Благодаря такой акции, все желающие могут проверить свое здоровье на свежем воздухе без посещения поликлиники. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались более 1,3 тыс. человек, а с начала лета уже почти 3,3 тыс. человек прошли диагностику», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
для удобства получения результатов обследования они придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».
Читайте также:
Видновские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли, которую она боялась удалять 15 лет
В Шаховской построили два ФАПа
Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
Мира Полтева