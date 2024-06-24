Педиатр Одинаева рассказала, как правильно собрать аптечку для отдыха с детьми

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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами по сбору аптечки для отдыха с детьми. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Специалист отметила, что перед поездкой необходимо проконсультироваться с педиатром, чтобы удостовериться в готовности ребенка к отдыху и согласовать состав аптечки.
Во избежание проблем с провозом багажа и повреждением флаконов стоит отдать предпочтение лекарствам в виде таблеток и порошков вместо жидкостей и спреев.
Специалист назвала самые необходимые лекарства, которые должны быть в детской аптечке: антисептик, жаропоижающие, энтеросорбенты, пробиотики, спрей от ожогов, гель от раздражения кожи, таблетки от аллергии, обезболивающие, средства от укачивания, солнцезащитный крем и спрей от боли в горле.
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«Не стоит резко менять климатические зоны, поскольку дети это переносят очень плохо из-за длительной акклиматизации. Кроме того, путешествовать сразу после любой прививки небезопасно, и лучше отложить поездку хотя бы на месяц.Брать с собой нужно только проверенные и надежные лекарства. Заранее проверьте срок годности всех лекарств, которые планируете взять с собой, и учитывайте условия хранения препаратов», — объясняет Нисо Одинаева.
Во избежание проблем с провозом багажа и повреждением флаконов стоит отдать предпочтение лекарствам в виде таблеток и порошков вместо жидкостей и спреев.
Специалист назвала самые необходимые лекарства, которые должны быть в детской аптечке: антисептик, жаропоижающие, энтеросорбенты, пробиотики, спрей от ожогов, гель от раздражения кожи, таблетки от аллергии, обезболивающие, средства от укачивания, солнцезащитный крем и спрей от боли в горле.
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Мира Полтева