В ДКЦ Рошаля сделали операцию мальчику с гигантской кистой селезенки

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В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 12-летний Максим с редким заболеванием — «киста селезенки больших размеров». Диагноз был обнаружен случайно во время диспансеризации по месту жительства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели Максиму развернутое КТ, которое подтвердило диагноз, киста была диаметром 12 см и занимала всю внутреннюю поверхность селезёнки. Хирурги выполнили малоинвазивную операцию с использованием электроножа. Операция прошла без осложнений, селезенка была сохранена. Мальчика выписали домой и сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщил заведующий отделением Детской хирургии №2 Никита Степаненко.
Раньше подобные операции выполнялись с использованием больших разрезов длиной до 10 сантиметров, что приводило к серьёзным повреждениям кожи пациента и необходимости полного удаления селезёнки. Однако сегодня, благодаря малоинвазивной хирургии и внедрению электрохирургического оборудования, риск осложнений значительно снижается, процесс восстановления пациентов ускоряется, а болевой синдром становится менее выраженным.
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