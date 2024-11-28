В ДКЦ Рошаля сделали операцию мальчику с гигантской кистой селезенки

«В случаях, например, если вы редко бываете на улице, не проводите время у окна, не склонны к пигментации и куперозу, не используете высококонцентрированные средства ухода, не делаете агрессивные процедуры и не беспокоитесь по поводу фотостарения, солнцезащитный крем может не понадобиться», — отметила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.