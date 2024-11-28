В Подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились более 560 специалистов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Программа «Приведи друга» позволяет сотрудникам медицинских учреждений Московской области получать премии за привлечение новых специалистов. Например, если медицинский работник трудоустроит врача, он может получить премию до 50 тысяч рублей. Если же он примет на работу фельдшера или медсестру, то его премия составит до 25 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье введено много мер соцподдержки медицинских работников как для уже работающих у нас врачей, так и новых кадров. Только с начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились более 560 человек», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Программа особенно востребована среди медицинских сестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Больше всего участников программы работают в городах Красногорск, Щёлково, Истра и Домодедово.
Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: 50 % сразу после трудоустройства и ещё 50 % через три месяца работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полный рабочий день и не работать ранее в течение последних шести месяцев в подмосковных медицинских учреждениях.
Важно отметить, что в Московской области существуют и другие социальные программы для медицинских работников, такие как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Более подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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