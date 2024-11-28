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В Подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились более 560 специалистов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Программа «Приведи друга» позволяет сотрудникам медицинских учреждений Московской области получать премии за привлечение новых специалистов. Например, если медицинский работник трудоустроит врача, он может получить премию до 50 тысяч рублей. Если же он примет на работу фельдшера или медсестру, то его премия составит до 25 тысяч рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье введено много мер соцподдержки медицинских работников как для уже работающих у нас врачей, так и новых кадров. Только с начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона трудоустроились более 560 человек», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Программа особенно востребована среди медицинских сестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Больше всего участников программы работают в городах Красногорск, Щёлково, Истра и Домодедово.



Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: 50 % сразу после трудоустройства и ещё 50 % через три месяца работы. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полный рабочий день и не работать ранее в течение последних шести месяцев в подмосковных медицинских учреждениях.

Важно отметить, что в Московской области существуют и другие социальные программы для медицинских работников, такие как «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Более подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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Косметолог раскрыла, кому строго противопоказаны инъекции филлеров
Косметолог Рябинова: инъекции филлеров противопоказаны аллергикам и беременным
28 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/yacobchuk

Инъекции филлеров, которыми корригируют морщины и форму лица, строго противопоказаны аллергикам, беременным и женщинам в период лактации. Об этом сообщила косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова. По ее словам, для процедуры существуют серьезные медицинские противопоказания, которые нельзя игнорировать, поскольку это может быть опасно для жизни.
Рябинова перечислила основные противопоказания к филлерным инъекциям. Первое — склонность к образованию келоидных рубцов. Процедура при такой особенности организма способна вызвать разрастание рубцовой ткани. Второе — аллергия на гиалуроновую кислоту. Игнорирование этого этапа может привести к тяжелым аллергическим реакциям, включая анафилактический шок, подчеркнула косметолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Третье — беременность и период лактации. Введение филлеров может привести к непредсказуемым результатам. Четвертое — инфекционные, воспалительные и онкологические заболевания. Инъекции могут привести к осложнению болезней и тяжелым последствиям.

В то же время стало известно, действительно ли опасен тальк, используемый в косметической пудре, тенях, румянах и присыпках. Все началось с зарубежной статьи о наличии вредного асбеста в косметике. Журналисты заявляли, что этот материал залегает на одном уровне с тальком и при обработке их частицы смешиваются.
«Тальковый камень добывают открытым способом, из него отсеивают массивные попутные минералы, а затем используют разные методы очистки, которые все равно не дают стопроцентного результата», — комментирует научный обозреватель Николай Гринько для «Москвы 24».
Гринько подчеркивает, что раздутый в СМИ шум вокруг этой темы можно игнорировать, так как количество асбеста в пудре ничтожно мало, а человек за жизнь вдыхает множество других, не самых полезных веществ.

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#косметолог
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В ДКЦ Рошаля сделали операцию мальчику с гигантской кистой селезенки
28 ноября 2024, 14:39

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил 12-летний Максим с редким заболеванием — «киста селезенки больших размеров». Диагноз был обнаружен случайно во время диспансеризации по месту жительства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такая патология встречается только у 1% людей в мире. У Максима она возникла из-за врождённых особенностей организма.

«Мы провели Максиму развернутое КТ, которое подтвердило диагноз, киста была диаметром 12 см и занимала всю внутреннюю поверхность селезёнки. Хирурги выполнили малоинвазивную операцию с использованием электроножа. Операция прошла без осложнений, селезенка была сохранена. Мальчика выписали домой и сейчас он чувствует себя хорошо», — сообщил заведующий отделением Детской хирургии №2 Никита Степаненко.
Раньше подобные операции выполнялись с использованием больших разрезов длиной до 10 сантиметров, что приводило к серьёзным повреждениям кожи пациента и необходимости полного удаления селезёнки. Однако сегодня, благодаря малоинвазивной хирургии и внедрению электрохирургического оборудования, риск осложнений значительно снижается, процесс восстановления пациентов ускоряется, а болевой синдром становится менее выраженным.

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#минздрав мо
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#рошаль
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Врачи из Клина извлекли у мужчины 3 камня из мочеточников и спасли его почку
28 ноября 2024, 14:38

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Клиническую больницу поступил 40-летний мужчина с жалобами на боли в пояснице слева, которые беспокоили его на протяжении нескольких недель. После проведения обследования было обнаружено расширение внутренней части левой почки (пилоэктазия) размером 24 мм, отсутствие функционирования левой почки и наличие трёх камней в мочеточниках размером от 7 до 15 мм, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря современной высокотехнологичной аппаратуре мы смогли сохранить пациенту почку, восстановить функции мочеточников, вернуть трудоспособность и хорошее качество жизни», — сообщила врач-уролог Галина Баринова.
На данный момент мужчина выписан из больницы и продолжит лечение амбулаторно.

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#врачи
#лечение
#больницы
#минздрав мо
#операция
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В Московский областной онкодиспансер поступило два современных аппарата ИВЛ
28 ноября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оснащённых искусственным интеллектом, поступило в Московский областной онкодиспансер, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря новой технике мы можем не только проводить длительную терапию, но и безопасно отлучать пациентов от аппаратов ИВЛ. Высокоточный мониторинг и анализ большого числа показателей, их чёткая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени повысят эффективность лечения и в несколько раз увеличат выживаемость тяжёлых больных», — заявила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии онкодиспансера области Анна Светогор.
В министерстве отметили, что аппараты ИВЛ с искусственным интеллектом будут непрерывно анализировать состояние больного и автоматически выбирать оптимальные алгоритмы работы вентиляции лёгких для поддержки пациента.

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Диетолог назвал самые опасные диеты
Диетолог Гинзбург: строгие диеты грозят анорексией, булимией и язвами
28 ноября 2024, 13:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

Самые строгие диеты грозят организму множеством различных заболеваний, включая анорексию, булимию, язвами ЖКТ и гастритами. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, при любом похудении самое главное — не уходить в крайности, иначе можно легко потерять здоровье.
«Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия, — предупредил Гинзбург», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время для сохранения здоровья следует больше обращать внимания на фрукты. К примеру, для профилактики ОРВИ отлично подойдут цитрусовые, поделилась главный консультант по нутрициологии компании «Виво Маркет» Алла Порхун в разговоре с «Газетой.Ru».
«Цитрусовые — апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты — остаются классическим выбором благодаря высокому содержанию витамина C. Этот витамин поддерживает иммунитет и стимулирует синтез коллагена, что ускоряет заживление тканей и укрепляет слизистые оболочки, создавая дополнительный барьер против инфекций. Например, лимон, добавленный в чай с медом, помогает успокоить воспаленное горло», — пояснила она.
Не менее полезными в борьбе с вирусными инфекциями будут киви, гранат, бананы, яблоки и хурма, подчеркнула Порхун.

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Врач-дерматовенеролог МОККВД Алимова объяснила, почему SPF-защита необходима круглый год
28 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto / verona_S

Даже в пасмурные осенние и зимние дни ультрафиолетовые лучи типа А способны проникать сквозь облака и стёкла, оказывая негативное влияние на кожу. В связи с этим необходимо круглый год использовать защитные крема, которые содержат физические (отражают лучи) и химические(преобразуют лучи в менее опасные) фильтры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В случаях, например, если вы редко бываете на улице, не проводите время у окна, не склонны к пигментации и куперозу, не используете высококонцентрированные средства ухода, не делаете агрессивные процедуры и не беспокоитесь по поводу фотостарения, солнцезащитный крем может не понадобиться», — отметила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.
Несмотря на это, существуют ситуации, когда использование солнцезащитного крема становится необходимым:

  • при лечении ретиноидами или использовании средств с ретинолом или кислотами на ночь, следует применять солнцезащитный крем с SPF не менее 25–30.
  • если у есть склонность к пигментации, куперозу или розацеа, подойдёт крем с SPF 15–25.
  • для борьбы с фотостарением, вызванным ультрафиолетовыми лучами типа А, рекомендуется использовать крем с SPF от 30 до 50.
  • во время проведения пилингов (поверхностных, срединных или всесезонных) необходимо применять солнцезащитные средства с SPF 30–50.
Подбор любого крема, в том числе солнцезащитного, требует индивидуального подхода. Чтобы получить профессиональные рекомендации от опытных врачей-дерматологов, можно записаться на консультацию через региональный портал «Здоровье».

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Врач МОНИИАГ Андросова рассказала, можно ли делать МРТ беременным женщинам
28 ноября 2024, 10:16

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Во время беременности основная цель врачей — забота о здоровье матери и обеспечение нормального развития ребёнка. Поэтому при необходимости проведения обследований они выбирают наиболее безопасные методы. Обычно беременным женщинам назначают ультразвуковое исследование, абдоминальное или вагинальное сканирование для выявления возможных отклонений и контроля роста плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Если у врача есть серьёзные основания подозревать тяжёлые патологии, он может порекомендовать пройти магнитно-резонансную томографию. Врач акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова рассказала о безопасности этой процедуры для малыша.

«Ультразвук и МРТ могут проводиться беременным женщинам. Это самые безопасные методы визуализации, в них не используется рентгеновское излучение», — сообщила Андросова.
Врач подчеркнула, что при необходимости применения дополнительных методов исследования состояния здоровья беременной женщины и плода, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), будущей матери не следует отказываться от них. Эти методы позволяют врачам назначить соответствующее лечение вовремя, до возникновения необратимых последствий.

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Долгопрудненские врачи избавили девушку от 15-сантиметровой кисты с паразитами
27 ноября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Долгопрудненской больницы удалили пациентке 15-сантиметровую кисту с паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 26-летняя женщина с жалобами на боль и новообразование на бедре. Опухоль появилась несколько лет назад и не беспокоила пациентку, к врачу она не обращалась. Диагностика выявила содержащее жидкость 15-сантиметровое образование между мышцами бедра.

В ходе сложной двухчасовой операции хирурги отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Новообразование извлекли, вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки со множественными паразитарными кистами.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Это типичные проявления эхинококка. В основном эхинококк селится в печени. Но тут паразит сумел преодолеть естественные фильтры организма и с кровотоком попал в конечность, где и осел. Это исключительный случай. В моей 25-летней практике такая локализация эхинококка встретилась впервые», – рассказал заведующий отделением хирургии Сергей Лисин.
После операции пациентка прошла противопаразитарную терапию. После этого она была выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к нормальной жизни.

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Мытищинские врачи извлекли ложку из желудка мужчины
27 ноября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы достали из желудка пациента десертную ложку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой экстренно поступил 42-летний мужчина с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Диагностика выявила в его желудке инородный предмет – ложку. Как именно она туда попала, не сообщается.
«С помощью эндоскопического оборудования мы извлекли её через пищевод. Из-за конфигурации предмета это было нелегко, так как на пути было несколько сужений, в том числе переход из пищевода в ротоглотку. Всё прошло успешно. Если вовремя не извлечь из пищеварительного тракта крупный металлический предмет, может начаться угрожающее жизни внутреннее кровотечение. Естественным путём предмет из организма не выйдет», – пояснил врач-эндоскопист Максим Щипачёв.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное лечение.

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#здоровье
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#московская область
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