Врачи из Клина извлекли у мужчины 3 камня из мочеточников и спасли его почку

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Клиническую больницу поступил 40-летний мужчина с жалобами на боли в пояснице слева, которые беспокоили его на протяжении нескольких недель. После проведения обследования было обнаружено расширение внутренней части левой почки (пилоэктазия) размером 24 мм, отсутствие функционирования левой почки и наличие трёх камней в мочеточниках размером от 7 до 15 мм, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря современной высокотехнологичной аппаратуре мы смогли сохранить пациенту почку, восстановить функции мочеточников, вернуть трудоспособность и хорошее качество жизни», — сообщила врач-уролог Галина Баринова.На данный момент мужчина выписан из больницы и продолжит лечение амбулаторно.
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