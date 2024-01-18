Педиатр Гусарова рассказала, как выявить неинфекционные заболевания у детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
« В год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводится углубленная диспансеризация. <…>Для удобства родителей и детей их можно пройти как в детских поликлиниках, так и в образовательных организациях - детских садах и школах. В ходе медицинского осмотра в случае необходимости ребенок направляется на дополнительную консультацию - исследование в детскую поликлинику по месту прикрепления», — поделилась врач-педиатр.
Читайте также:
Перечислены самые яркие симптомы коклюша
Исследователи из Торонто выяснили, что диетическая кола полезнее фруктового сока
Диетолог раскрыла, какой продукт продлевает жизнь