Педиатр Гусарова советует делать физические упражнения для младенцев ежедневно

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Физическая активность рекомендована детям всех возрастов. <…> Занятия развивающей гимнастикой мы рекомендуем начинать с 2-3 месяцев. Есть множество комплексов, которые мама может делать дома самостоятельно. Хорошо, если до начала занятий мама проконсультируется с педиатром или в кабинете здорового ребёнка, чтобы быть уверенной в правильной направленности упражнений», - поделилась Ксения Гусарова.
Читайте также:
Названы неожиданные полезные свойства имбирных пряников
Аллерголог Бондаренко назвал разрешенную норму мандаринов для детей
В Подмосковье станет доступнее медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями