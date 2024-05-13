Педиатр Хайрушева рассказала о последствиях курения электронных сигарет детьми

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Какой вред наносится подростку при курении вейпа и прочих систем нагревания табака рассказал врач-педиатр МОЦОМДа Алия Хайрушева. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подростки, которые курят системы нагревания табака в последнее время все чаще становятся пациентами пульмонологического отделения с пневмоническими изменениями на компьютерной томограмме лёгких.
Также специалист подчеркнула, что справиться с пагубной привычкой помогают спортивные тренировки, увлечение музыкой, рисование и прочие увлечения в свободное время.
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«Каждый курильщик электронных устройств обязан знать, что курение парящих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания сердца, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства, оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до развития бронхиальной астмы. Курение электронных устройств не исключает никотиновую зависимость. Общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом», — отметила врач-педиатр Алия Хайрушева.
Также специалист подчеркнула, что справиться с пагубной привычкой помогают спортивные тренировки, увлечение музыкой, рисование и прочие увлечения в свободное время.
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Мира Полтева