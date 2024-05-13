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Педиатр Хайрушева рассказала о последствиях курения электронных сигарет детьми

13 мая 2024, 17:15
Фото: istockphoto / Yana Tikhonova

Фото: istockphoto / Yana Tikhonova

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Какой вред наносится подростку при курении вейпа и прочих систем нагревания табака рассказал врач-педиатр МОЦОМДа Алия Хайрушева. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подростки, которые курят системы нагревания табака в последнее время все чаще становятся пациентами пульмонологического отделения с пневмоническими изменениями на компьютерной томограмме лёгких.

«Каждый курильщик электронных устройств обязан знать, что курение парящих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. Курение электронных устройств может вызвать рак, заболевания сердца, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства, оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей вплоть до развития бронхиальной астмы. Курение электронных устройств не исключает никотиновую зависимость. Общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом», — отметила врач-педиатр Алия Хайрушева.



Также специалист подчеркнула, что справиться с пагубной привычкой помогают спортивные тренировки, увлечение музыкой, рисование и прочие увлечения в свободное время.

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Названы методы нормализации питания после праздников
Врач Кашух советовала есть соленья
13 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/dusanpetkovic

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что для нормализации пищеварения после майских праздников хорошо подойдут соленья.
«Если очень хочется перекусить, то можно съесть что-нибудь лёгкое, например банан, нежирный сыр, нежирный йогурт. Ещё один вариант перекуса — свежие фрукты. Как и в овощах, в них много пищевых волокон, стимулирующих работу органов ЖКТ. Важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка: яйца, молочные продукты, нежирное мясо и рыба», — добавила в беседе с RT Кашух.

Кроме этого, врач рекомендовала не забывать про прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки, что также благоприятно влияет на пищеварение.

А терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова посоветовала с осторожностью относится к аналогам назначаемых врачом препаратов, поскольку не все они будут иметь такое же воздействие на организм и могут вызывать побочные реакции.

«Даже если активное вещество одинаково, концентрация, дозировка и вспомогательные вещества могут различаться, что влияет на эффективность и безопасность лекарства. Кроме того, реакции на составляющие могут быть разными у каждого, особенно если у пациента есть аллергии или он принимает другие лекарства», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Квасова.

Ранее врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма.

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#врач
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Россиянам раскрыли, как восстановить режим после майских праздников
Психолог Андросенко рекомендовала расставить приоритеты
13 мая 2024, 15:26

Фото: iStock/littlehenrabi

Ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявила, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.
Кроме этого, она рекомендовала делиться впечатлениями от проведённого времени на праздниках с коллегами в перерывах от работы, так как это помогает снова переживать положительные эмоции.

«Хотя отдых в майские выходные может быть замечательным, жить в прошлом — не самое верное решение. Куда полезнее сфокусироваться на настоящем и будущем, поставить перед собой цели и задачи, чтобы двигаться вперёд. Например, подумать, о новых проектах, поделиться своими идеями с коллегами», — добавила в беседе с RT Андросенко.

А специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина поделилась методами вставать по будильнику с первого раза.

«Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы», — отметила в беседе с «Москвой 24» специалист.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» дал короткий ответ на вопрос о том, что делать, если не хочешь возвращаться после праздников на работу, — не возвращаться.

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Около 1,4 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию
13 мая 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию и профилактический осмотры с начала года прошли более около 1,4 млн жителей Подмосковья. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение. С начала года профосмотры у нас прошли более 1,4 млн человек», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
По её словам, результаты диспансеризации жители могут узнать онлайн в ходе телемедицинской консультации. Врач ответит на все вопросы и при необходимости направит на углублённое обследование. Если же пациент в течение года прошёл комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье» придут результаты диагностики в цифровом формате.

В ведомстве напомнили, что проверить здоровье в регионе можно бесплатно. Для этого можно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

Записаться на диспансеризацию можно и на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, а также через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

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#здравоохранение
#диспансеризация
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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Щёлковские врачи помогли женщине стать мамой в 10-й раз
13 мая 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра помогли 35-летней женщине в 10-й раз стать мамой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в центр для родоразрешения. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4 кг 50 г. и ростом 55 см.
«Роды прошли без осложнений, мама с малышом готовятся к выписке. Для женщины это восьмые по счёту роды и 10-й ребёнок – в семье воспитываются две пары двойняшек, мальчики и девочки. Старшему сыну уже 15 лет», – рассказал заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти информацию о родовспоможении в регионе.

Кроме того, в Подмосковье функционирует Единый одноимённый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#роды
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#щёлково
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Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт
13 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская больница готовит документацию для капитального ремонта Грибовского фельдшерско-акушерского пункта. Медицинский объект в посёлке ВНИИССОК осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как сообщил главврач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для ремонта ФАПа. В последний раз его обновляли в 2007 году. С того времени в нескольких кабинетах из-за протечек крыши на потолке и стенах образовалась плесень.
«Фельдшерско-акушерский пункт крайне востребован. Даже с учётом того, что в 2025 году в соседнем микрорайоне «Гусарская баллада» будет построена поликлиника на 500 посещений, жителям посёлка нужны медицинские услуги в пешей доступности. Ключевая задача – выйти на старт капремонта. Расходы мы готовы взять на себя», – заявил Иванов.
Он добавил, что администрация также прорабатывает с Одинцовской больницей вопрос расширения площади ФАПа за счёт соседних помещений и готовит обоснование для изменения статуса медучреждения. Это позволит увеличить штат специалистов.

По данным пресс-службы, приём в Грибовском ФАПе ведут фельдшер и врач-педиатр. Объект 1980 года постройки расположен в пристройке к многоэтажному жилому дому №4. Медицинское учреждение рассчитано на 15 посещений в смену, к нему прикреплены почти 1,7 тыс. человек.

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Школы паллиативного пациента заработают в четырех городских округах Подмосковья
13 мая 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начинают работать Школы паллиативного пациента. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Школы паллиативного пациента откроются в Клину, Химках, Красногорске и Солнечногорске.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, мы запускам Школы паллиативного пациента в 4-х больницах. Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежный сфер», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Первые занятия в школах стартуют уже 13 мая в 12:30 в Химках. График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи и сайтах больниц.

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В Подмосковье врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком
13 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком во время пикника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 55-летную женщину в приёмное отделение Сергиево-Посадской больницы.

«Трагедией едва не обернулся обычный пикник с шашлыками. При обследовании выяснилось, что кусок мяса застрял в пищеводе. <…> При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача», — поделилась завотделения хирургии Светлана Александрова.

Специалист настоятельно рекомендует не спешить во ​время приёма пищи и тщательно ​её пережевывать.

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Врач раскрыл полезные блюда из фастфуда
Терапевт Асанов: салаты, курица и роллы в лепешке могут быть полезны
12 мая 2024, 03:11

Фото: iStock/rez-art

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма, передает РИА Новости.
Говоря о полезных блюдах фастфуда, Асанов подчеркнул, что в таких ресторанах рекомендуется отдавать предпочтение салатам, роллам в пресной лепешке и курице, а не свинине или говядине.

«Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», – призвал он.

Терапевт также допустил употребление картофеля фри. Он рекомендовал выбирать печеный картофель, а не приготовленный во фритюр. В качестве соуса эксперт посоветовал кетчуп или горчицу.

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#здоровье
#терапевт
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#минздрав мо
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Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь
Врач Тяжельников: дачникам во время магнитных бурь стоит снизить темп работ
10 мая 2024, 04:27

Фото: istock / Mkovalevskaya

Дачников призвали снизить темп работ на участках во время магнитных бурь. А тех, кто занимается спортом, перейти на умеренные тренировки. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что утром 8 мая произошла вспышка на Солнце высокого балла X 1.0, выброс плазмы приближается к Земле, на выходных возможны сильные магнитные бури уровня G3.

Как утверждает Тяжельников, магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие пенсионеров и людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Также вполне здоровые люди могут в такие дни ощущать недомогание: головные боли, головокружение, утомляемость, тошноту, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах и прочие неприятные симптомы.

«В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей. Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках», — рассказал врач.
Он добавил, что крайне важно хорошо высыпаться, отдыхать днем, если есть возможность, чаще бывать на свежем воздухе. Эксперт отметил, что пожилым людям нужно особенно внимательно следить за здоровьем в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, полноценно питаться.

Также стоит дважды в день измерять артериальное давление, принимать препараты и иметь запас лекарств на случай обострения заболевания.

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