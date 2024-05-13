Россиянам раскрыли, как восстановить режим после майских праздников

Фото: iStock/littlehenrabi
Ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявила, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.
Кроме этого, она рекомендовала делиться впечатлениями от проведённого времени на праздниках с коллегами в перерывах от работы, так как это помогает снова переживать положительные эмоции.
А специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина поделилась методами вставать по будильнику с первого раза.
Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» дал короткий ответ на вопрос о том, что делать, если не хочешь возвращаться после праздников на работу, — не возвращаться.
Читайте также:
Психолог раскрыл, что означает нежелание выходить на работу после праздников
Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями
Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя
«Хотя отдых в майские выходные может быть замечательным, жить в прошлом — не самое верное решение. Куда полезнее сфокусироваться на настоящем и будущем, поставить перед собой цели и задачи, чтобы двигаться вперёд. Например, подумать, о новых проектах, поделиться своими идеями с коллегами», — добавила в беседе с RT Андросенко.
А специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина поделилась методами вставать по будильнику с первого раза.
«Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы», — отметила в беседе с «Москвой 24» специалист.
Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» дал короткий ответ на вопрос о том, что делать, если не хочешь возвращаться после праздников на работу, — не возвращаться.
Читайте также:
Психолог раскрыл, что означает нежелание выходить на работу после праздников
Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями
Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя
Мелисса Тимофеева