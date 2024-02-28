Мифы и правда о родинках: что нужно знать

Родинки являются распространенным явлением, и вокруг них существует множество мифов и заблуждений. Эти мифы могут вызывать неоправданную тревогу, поэтому «Известия» обратились за комментариями к онкологу, и, оказалось, что многие утверждения в которые мы верим, не являются правдой.