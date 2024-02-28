Мифы и правда о родинках: что нужно знать

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Родинки являются распространенным явлением, и вокруг них существует множество мифов и заблуждений. Эти мифы могут вызывать неоправданную тревогу, поэтому «Известия» обратились за комментариями к онкологу, и, оказалось, что многие утверждения в которые мы верим, не являются правдой.
Суна Исакова рассказала, что это утверждение неверно. Нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что травмирование родинок приводит к их перерождению в злокачественные образования, такие как меланома.
Миф второй: Любые изменения в родинке указывают на рак
Хотя большинство родинок являются доброкачественными, изменения в них могут быть признаком проблемы. Однако это не всегда означает рак. Существует пять основных признаков, на которые следует обратить внимание:
A (асимметрия): Очертания родинки несимметричны.
B (неровные края): Края родинки нечеткие, неровные или размытые.
C (цвет): Цвет родинки неравномерный, включает несколько оттенков или стал более темным.
D (диаметр): Размер родинки быстро увеличивается, на 5 мм и более.
E (эволюция): Родинка изменяет форму, становится приподнятой или начинает кровоточить.
Если вы заметили какие-либо из этих изменений, обратитесь к дерматологу для дальнейшего обследования.
Миф третий. Нельзя удалять волосы из родинок
Удаление волосков из родинок не представляет опасности и не вызывает рак. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить саму родинку во время удаления волос.
Онколог Суна Исакова перечислила также известные науке факты о родинках.
Родинки состоят из клеток кожи под названием меланоциты, которые производят пигмент меланин.
Большинство родинок развиваются в детстве, но могут возникать и во взрослом возрасте.
Гормоны, например, во время беременности, могут влиять на появление родинок.
Риск перерождения родинки в меланому очень низок, но меланома иногда может напоминать родинку.
Регулярно осматривайте свои родинки и обращайтесь к врачу, если заметите какие-либо изменения.
«Стоит отметить, что если есть показания к удалению родинки, но человек этого не делает, то повышается риск упустить злокачественную опухоль на ранней стадии», — заключила врач.
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